Οικογένεια Κωνσταντακόπουλου: Οι βίλες γεμίζουν τα ταμεία της Costa Navarino

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψαν οι δραστηριότητες real estate της Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.) το 2022, με τις πωλήσεις κατοικιών να ενισχύουν σημαντικά τα συνολικά έσοδα του ομίλου, τα οποία ξεπέρασαν τα 135,6 εκατ. ευρώ έναντι 95,9 εκατ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση 41,4%.

Ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Τ.Ε.ΜΕΣ., πρόεδρος της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, ανήλθε σε 78 εκατ. ευρώ κατά την περσινή χρήση έναντι 60 εκατ. ευρώ το 2021, με τα έσοδα από την πώληση υπό κατασκευή ακινήτων να διαμορφώνονται σε 34 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα από τα 5 εκατ. ευρώ του 2021.

Λίγο υψηλότερα ήταν τα έσοδα από τη διαχείριση των κατοικιών. Συγκεκριμένα, το 2022 ανήλθαν σε 567 χιλιάδες ευρώ από 538 χιλιάδες ευρώ το 2021. Αντίστοιχα, τα έσοδα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων (πριν από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16) διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ το 2021.

Και μπορεί η επιχειρηματική δραστηριότητα πώλησης κατοικιών (επενδυτικών ακινήτων) για τον όμιλο να κυμάνθηκε στο επίπεδο του 2021, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις του 2022, ωστόσο, οι δραστηριότητες και τα έσοδα στον τομέα υπηρεσιών και φιλοξενίας παρουσίασαν ανάκαμψη συνέπεια της ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος και της πλήρους απελευθέρωσης των μέτρων ενάντια στην πανδημία Covid-19. Όπως αναφέρεται στις Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του ομίλου για το 2022, τα έσοδα από υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 30% σε σχέση με τα 56 εκατ. ευρώ του 2021.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, xρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19,7 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 20,8 εκατ. ευρώ το 2021 για τον όμιλο. Πάντως, το καθαρό αποτέλεσμα για τον όμιλο ήταν ζημιογόνο το 2022, με ζημιές 40 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό του ομίλου, αυτός στο τέλος του 2022 έφτασε τα 469 εκατ. ευρώ από 299 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021, με το σύνολο των καθαρών υποχρεώσεων να ανέρχεται σε 356 εκατ. ευρώ και τον δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 47,35% από 38,9% το 2021.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού 11,4 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Βυζάντιο Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. και Athens Beach Club Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ποσού 7,2 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 στις εταιρείες Costa Navarino South Properties και Armide Properties Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μάλιστα, ο όμιλος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του κύριου τρέχοντος χρέους για κάποια από τα ομολογιακά δάνεια είτε με τροποποίηση-αλλαγή επιτοκιακών περιθωρίων είτε με άντληση πρόσθετου δανεισμού.

Ως προς το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου, τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε η λειτουργία των γηπέδων International Olympic Academy Golf Course και The Hills Course, καθώς και της λέσχης γκολφ The Hills Clubhouse, στην περιοχή Navarino Hills, ιδιοκτησία της κοινοπραξίας Πανόραμα Α.Ε.

Τον ίδιο μήνα ξεκίνησαν και οι εργασίες για την ανάπλαση του ακινήτου όπου στεγαζόταν για χρόνια το ιστορικό Hilton Αθηνών, ιδιοκτησίας της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., με την ποιοτική αναβάθμιση του ξενοδοχείου και τη μερική αλλαγή της χρήσης με τη μετατροπή μέρους από την υπάρχουσα δομημένη επιφάνεια σε ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικούς χώρους και εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδιασμού, περιλαμβάνεται η συνεργασία της Ιονικής Ξενοδοχειακής Α.Ε με την Hilton, βάσει της οποίας τα luxury brands της Hilton Conrad Hotels & Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences θα αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και θα λειτουργήσουν εντός του νέου προορισμού που αναπτύσσει η εταιρεία. Όπως αναφέρεται, «το εμβληματικό κτίριο της Αθήνας πρόκειται να μετασχηματιστεί σε έναν καινοτόμο και πολυδιάστατο προορισμό που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας φιλοξενία, κατοικίες και πολλαπλές εμπειρίες σε Ελληνες και ξένους επισκέπτες. Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάπλασης - ανακατασκευής προέκυψαν πωλήσεις και διαγραφές παγίων ποσού 43,4 εκατ. ευρώ περίπου».

Αιχμή το real estate

H υψηλή ζήτηση για κατοικίες και η άμεση απορρόφηση των βιλών στην έκταση της Costa Navarino οδήγησε μέσα στο 2023 τη διοίκηση της ΤΕΜΕΣ να λανσάρει ένα νέο οικιστικό project, με στόχο τη δημιουργία μιας νέα συστάδας κατοικιών που αποτελείται από 32 βίλες 2-4 υπνοδωματίων.

Στην CostaNavarino υπάρχουν 4 διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης κατοικιών: Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens, στις οποίες είναι διαθέσιμοι 3 τύποι κατοικιών: “off-plan” (από τα σχέδια), “turnkey” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα.

Tο εύρος τιμών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, κυμαίνεται από 3,75 εκατ. ευρώ για τις “custom” κατοικίες, από 1,4 εκατ. ευρώ για τις “turnkey” κατοικίες και από 770 χιλ. για τα branded διαμερίσματα. Μέσα στο 2023 έκαναν το ντεμπούτο τους το υπερπολυτελές Mandarin Oriental στην Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο που φέρει το brand Mandarin στην Ελλάδα, η Navarino Agora, ένας διαδραστικός, πολυπολιτισμικός χώρος, ανοικτός σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή, και το νέο Watersports Center. Συνολικά, οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Costa Navarino ανέρχονται σε 1,25 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις (άμεσες και έμμεσες) αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών της ΠΟΤΑ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) στη Μεσσηνία.

Σε ό,τι αφορά το project στο ακίνητο όπου παλαιότερα βρισκόταν το Hilton, αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Τ.Ε.ΜΕΣ. και η Lamda Development έχουν συνάψει στρατηγική συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων 5 αστέρων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων (branded residences) στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, με τη Mandarin Oriental να είναι η μία εκ των δύο αλυσίδων που θα «χαρίσει» το brand της σε μία από τις δύο μονάδες.