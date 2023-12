Enterprise Greece: Ελληνική αποστολή στο Web Summit 2023

Η Enterprise Greece διοργάνωσε το εθνικό περίπτερο και μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α. – Θ.Ε.Α) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής υποστήριξαν την ελληνική αποστολή, που αποτελούνταν από 10 δυναμικές Ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, στο Διεθνές Τεχνολογικό Συνέδριο «WEB SUMMIT».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο διοργανώθηκε στη Λισαβόνα, από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2023 και συγκέντρωσε 70.236 συμμετέχοντες από 153 χώρες, εκ των οποίων 321 φορείς (με περίπτερα), 906 επενδυτές και 2.608 νεοφυείς επιχειρήσεις, από 93 χώρες και 30 διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας. Οι επικρατέστεροι κλάδοι ήταν αυτοί του SaaS, AI and machine learning, Healthtech and wellness, fintech and financial services, και sustainability and cleantech. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των founders, ο ένας στους τρεις ήταν γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου διεξήχθησαν 70 επιμορφωτικά σεμινάρια, 100 συνεδρίες με μέντορες, με 806 διακεκριμένους ομιλητές από 50 χώρες (εκ των οποίων το 38% των ομιλητών ήταν γυναίκες). Παράλληλα έγιναν 1.180 συναντήσεις μεταξύ επενδυτών & startups και 17 συνεδρίες pitching για την ανάδειξη της καλύτερης εταιρείας.

Στην Ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι φορέων στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας (accelerators, incubators), του Ε.Β.Ε.Α, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του WEB SUMMIT 2023, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, παρουσίασαν τις πρωτοποριακές υπηρεσίες τους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας και με τη συμβολή του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, η ελληνική αποστολή πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων από την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, διερευνώντας πιθανές συνέργειες και μελλοντικές συνεργασίες με διαφορετικά οικοσυστήματα. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφτηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Πορτογαλία, κος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ΠΥΑ', ο οποίος συνομίλησε με εκπροσώπους των ελληνικών εταιρειών.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τη δυναμική συμμετοχή της ελληνικής αποστολής με εθνικό περίπτερο στο WEB SUMMIT 2023, την κορυφαία διοργάνωση για startups τεχνολογίας, που αποτελεί το σημείο συνάντησης εταιρειών καινοτομίας και επενδυτικών κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν με επιχειρήσεις και φορείς, έδωσαν στις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας ευκαιρίες πρόσβασης στις πιο υποσχόμενες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για συνεργασίες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των αγαθών και των υπηρεσιών παγκοσμίως. Στην Enterprise Greece, αναγνωρίζοντας την σημασία των νεοφυών επιχειρήσεων για την Ελληνική οικονομία θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη εξωστρέφεια και τη δικτύωση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.»

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Πορτογαλία, κος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ανέφερε: «Μου έκανε εντύπωση η υψηλή ποιότητα των νέων επιχειρηματιών, η γνώση που έχουν για τη διεθνή αγορά και η βούλησή τους να εργασθούν σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.»