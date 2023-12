Ζαββός (HDB): Θα δημιουργήσουμε Ταμείο Μικροχρηματοδότησης για γυναικεία επιχειρηματικότητα

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από στοχευμένα προγράμματα που στηρίζουν την ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Στόχος της HDB η δημιουργία Ταμείου Μικροχρηματοδότησης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Το Ταμείο θα παρέχει όχι μόνο κεφάλαια αλλά κυρίως συμβουλές και καθοδήγηση, δικτύωση, ώστε μια μικρή γυναικεία επιχείρηση να βρει τους καλύτερους συνεργάτες, προμηθευτές, δίκτυα πωλήσεων, συνεργασίες, ώστε να πετύχει τον επενδυτικό της στόχο», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB Γεώργιος Ζαββός, στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).

Ο κ. Ζαββός συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «The Role of Investors for a More Inclusive Business Environment», με τις κυρίες Βίκυ Κεφαλά, EIC Board Member και Barbara Clarke, Founder and Board Chair of The Impact Seat Foundation, και συντονίστρια την Δρα Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις.

Η κα Μακαντάση ξεκίνησε την ερώτησή της, επισημαίνοντας ότι ο κ. Ζαββός ως Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το 2020, πέρασε τη διάταξη της εταιρικής διακυβέρνησης βάσει της οποίας θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποχρεωτική ποσόστωση για τη συμμετοχή των γυναικών κατά 25% στα Διοικητικά Συμβούλια των επιχειρήσεων.

Ο κ. Ζαββός σημείωσε στην απάντησή του ότι η καινοτόμος αυτή διάταξη αποτέλεσε σημαντικό προπομπό για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέτρα που υιοθετήθηκαν και αποβλέπουν στην ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών.

«Εφόσον υπάρχει θεσμοθετημένο το πλαίσιο, εναπόκειται στην εποπτική αρχή που είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αν οι εισηγμένες εταιρείες εφαρμόζουν πραγματικά αυτή τη διάταξη», συμπλήρωσε.

«Πράγματι έχει σημειωθεί κάποια σχετική πρόοδος, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια ανήρχετο το 2021 στο 15,4% και αυξήθηκε στο 23% το 2022. Βέβαια αυτή δεν αρκεί και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε αναγκαία προσπάθεια, γιατί και η Ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει ότι το 2026 το 40% των μη εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών θα πρέπει να είναι γυναίκες, καθώς και το 33% όλων των διευθυντικών στελεχών».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HDB αναφέρθηκε στην ίδια την Τράπεζα ως θετικό της γυναικείας εκπροσώπησης, υπογραμμίζοντας πως το 40% στο σύνολο των εργαζομένων είναι γυναίκες.

Επίσης, ο κ. Ζαββός μίλησε για τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως μια από τις πρώτες εταιρίες του Δημοσίου που υιοθέτησαν τα ESG (Environmental- Social - Governance) κριτήρια τόσο στην εσωτερική τους λειτουργία όσο και στα χρηματοδοτικά της εργαλεία.

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο παρέχει κεφάλαια επιστροφής -το 5% του δανείου επιστρέφεται ως bonus στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ESG κριτήρια. Παράλληλα, δημιούργησε το εργαλείο ESG tracker, που παρέχεται δωρεάν στο site της HDB, όπου όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να αυτο-αξιολογηθούν σχετικά με την εφαρμογή των ESG κριτηρίων και να λάβουν report που αναδεικνύει τα κενά τους και τα σημεία που χρήζουν βελτίωση», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα επόμενα προϊόντα της Τράπεζας, πρόσθεσε ότι στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζει η HDB για το 2024 και μετά, όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα για χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν πρώτα υποβάλει report για την εφαρμογή των ESG κριτηρίων.

«Σκοπός είναι τα θηλυκά μυαλά να μη αναπτύσσουν επιχειρηματικότητα ανάγκης, αλλά με τη στήριξη της πολιτείας να δημιουργηθούν δυναμικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις από τους στυλοβάτες του κοινωνικού ιστού που είναι οι γυναίκες», δήλωσε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Ζαββός.