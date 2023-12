Νέα διοίκηση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, CEO η Ηρώ Χατζηγεωργίου

Το Υπερταμείο όρισε και ως νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο την κα Μαρία Ιωαννίδου και την κα Μάρθα Καββαθά. Το who is who των νέων στελεχών.