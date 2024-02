Kέντρο Αειφορίας: Εκδήλωση στις ΗΠΑ για το πρόγραμμα πιστοποίησης στελεχών ESG

Δεκαέξι χρόνια αδιάκοπης προσφοράς στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε παγκόσμιο επίπεδο, έκλεισε το 2024 το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια αυτής της πολύχρονης πορείας έχουν πιστοποιηθεί μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης από το Κέντρο Αειφορίας (CSE) περισσότερα από από 9.500 στελέχη επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πάνω από 90 χώρες, σε έναν τομέα που έχει αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα κάθε επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Το πρόγραμμα έχει εκπαιδεύσει τους Διευθυντές Βιώσιμης Ανάπτυξης και άλλα στελέχη από το 90% των FORTUNE 500 εταιριών αλλά και σημαντικών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, όπως NASA, General Motors, Resolute, Oracle, United Nations, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Lloyds banking group, ABM, Unilever, Pfizer, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Κυβέρνηση του Καναδά.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιόρτασε αυτή τη σημαντική επέτειο με ετήσια εκδήλωση μαζί με τους Practitioners του πιστοποιημένου προγράμματος από όλο τον κόσμο που υλοποιήθηκε διαδικτυακά στην Αμερική. Με τίτλο “Winning the ESG & Net-Zero Race – Trends for 2024 and beyond” η εκδήλωση φιλοξένησε σημαντικούς ομιλητές, όπως την κυρία Evy Poumpouras, πρώην ειδική πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, συγγραφέα του bestseller «Becoming Bulletproof» και Co-host στην εκπομπή Spy Games του BravoTV , τον κύριο Sam Mitchell, Director-Global Sustainability της ORACLE, τον κύριο Thomas Ripsam, President & CEO της MARTIN’S GUITAR και την κυρία Rosalinda Sanquiche, Lead CSE Trainer & Senior ESG Professional.

Τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο κύριος Νίκος Αυλώνας (φωτ.), Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (CSE).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη, για τις τάσεις στη χρήση των κριτηρίων ESG και στην έκδοση Εκθέσεων Βιωσιμότητας. Η έρευνα εξέτασε τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα από 21 κορυφαίους επιχειρηματικούς κλάδους. Εντοπίστηκαν οι 10 κορυφαίες εταιρείες σε κάθε κλάδο και οι κοινοί παράγοντες επιτυχίας, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό βαθμολογικών συστημάτων ESG (CDP, Sustainalytics, S&P) & Πλαισίων (GRI, SASB, TCFD).

Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) έρχεται στην Αθήνα, στις 14 & 15 Μαρτίου 2024. Η εκπαίδευση αναμένεται να προσφέρει στους συμμετέχοντες την εξειδικευμένη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών ESG σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς και αναλυτική γνώση και εργαλεία για την εφαρμογή της επερχόμενης νομοθεσίας CSRD. Το διεθνές πρόγραμμα είναι accredited από τους οργανισμούς CMI και CPD και για πρώτη φορά το 2024 δίνει την δυνατότητα Dual Certification με εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης.