ΕΔΥΤΕ Α.Ε: Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο «I4Simulator» με αξιοποίηση ΑΙ

Την συμμετοχή της στο έργο HE-RIA «I4Simulator - Integration of Simulator with the AI Solver» ενέκρινε το δ.σ. της ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της μεταποίησης με την ΕΔΥΤΕ να … εξάγει ελληνική τεχνογνωσία.