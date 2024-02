Golden Visa: 20.000 μόνιμες άδειες διαμονής επενδυτή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1o Real Estate Conference του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σην έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του ΣΑΕΕ, Σίμος Αναστασόπουλος (φωτ.) και ο Τρύφωνας Καββαθάς, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Περιουσίας, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων.

Σε τρεις ενότητες με τους τίτλους: «Τα διδάγματα της εμπειρίας: Αθήνα, Νότια & Βόρεια Προάστια», «Προσδοκίες από τον Πειραιά και τα Δυτικά Προάστια. Η GV των 500k» και «Υπάρχει στεγαστική πολιτική; Airbnb VS Οικογένεια» παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι επί μέρους θεματικές και τα ζητήματα που δημιουργεί η Golden Visa από το 2015 οπότε και ξεκίνησε δυναμικά η ζήτηση.

Από τα στατιστικά στοιχεία εντύπωση δημιουργεί ότι έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα περίπου 20.000 μόνιμες άδειες διαμονής επενδυτή οι οποίες αφορούν αντίστοιχο αριθμό ακινήτων εκ των οποίων ποσοστό 6% μόνο κάνει πραγματική χρήση του ακινήτου. Ο πληθυσμός των ενδιαφερομένων περιλαμβάνει κυρίως Τούρκους και Ισραηλινούς, μάλλον εύπορους και μορφωμένους με απαιτήσεις επαγγελματισμού και σοβαρών επενδυτικών προτάσεων. Δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη περιοχή, δεν αντιλαμβάνονται τις διαβαθμίσεις της ενεργητικής βαθμίδας, αγοράζουν το ακίνητο και στη συνέχεια το εκμισθώνουν σε τρίτους. Οι κινέζοι ενδιαφερόμενοι προέρχονται κυρίως από την μεσαία τάξη.

Η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται ανεπαρκής στη διαχείριση των αιτήσεων: αν και ο νόμος προβλέπει την ολοκλήρωση εντός διμήνου συνήθως απαιτείται 12μηνο για τη χορήγηση της άδειας. Χωρίς αμφιβολία η κατάθεση της αίτησης ψηφιακά αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση αλλά δημιουργεί δυσκολίες η έλλειψη επαρκών κέντρων λήψης βιομετρικών δεδομένων.

Δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός από άλλα κράτη της ΕΕ όπως είναι η Ουγγαρία, οι συνεχείς αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος όπως πρόσφατα τον Αύγουστο 2023 δεν βοηθούν, τουναντίον μάλιστα έχει ελαχιστοποιηθεί το ενδιαφέρον για την άδεια διαμονής στα 500Κ ευρώ ενώ προκάλεσε τεχνητή υπερτίμηση στα ακίνητα σε περιοχές όπου ισχύει η άδεια στα 250Κ.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Golden Visa αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο εφόσον αφεθεί να λειτουργήσει ελεύθερα και σε σταθερό καθεστώς, απαλειφθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και επιλυθούν τα φλέγοντα ζητήματα των καθυστερήσεων στα Υποθηκοφυλακεία.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν οι: Βαγγέλης Κτενιάδης, Πρόεδρος V2 DEVELOPMENT, Αντιπρόεδρος Ελληνοκινεζικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Μαρία Κωνσταντίνα Κυριάκου, Managing Partner, Kymba Real Estate, Αλέξανδρος Ρισβάς, Εταίρος διαχειριστής Ρισβάς & Συνεργάτες Δικ. Ετ., Βασίλης Λειβαδάς, Head of Business Development, Green Properties, o Μάριος Ραφαήλ, Head of the Geneva office at Henley & Partners and the Key Intermediaries, Manager of Henley & Partners Switzerland AG, Θωμάς Κυριάκου, CEO, Zafido, Σόνια Τζαβέλλα, Senior Associate Μπαχάς Γραμματίδης & Συνέταιροι Δικ. Ετ., Ιωάννης Ρεβύθης, CEO του Ομίλου «Revithis & Partners» και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αττικής και Ασπασία Μαλιάγκα, Tax Director Grant Thornton, όπως και οι: Δρ Μαρίνα Στέφου, ΓΓ Δημογραφικής & Στεγαστικής Πολιτικής, Λόης Λαμπριανίδης, Οικονομικός Γεωγράφος, αφ. Καθηγητής Πανεπ. Μακεδονίας, Ανδρέας Χίου, Πρόεδρος ΠΑΣΥΔΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων)

Τα πάνελ συντόνισαν οι Νίκος Ρουσσάνογλου, Δημοσιογράφος, Καθημερινή, Λουκάς Βαλετόπουλος, Πρόεδρος Valeur & Πρόεδρος Επιτροπής Real Estate ΣΑΕ|Ε, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Καθηγητής, Διευθυντής Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), ενώ τον Συντονισμό του Συνεδρίου έκανε ο Νεκτάριος Νώτης, Founder-CEO, Notice Content & Services. Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν από την Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρόεδρο ΝΣ_ Γεν. Γραμματέα ΣΑΕ|Ε, Εταίρο ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚ. ΕΤ. .