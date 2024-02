ΟΛΠ: Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου CIPORT

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, στις Βρυξέλλες, στο Κεντρικό Κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Berlaymont), στην αίθουσα Walter Hallstein, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η καταληκτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έργο «CIPORΤ-Cold Ironing in the Port of Piraeus – Taking the final step», με την ευκαιρία της ολοκλήρωσής του στα τέλη Φεβρουαρίου 2024. Το ευρωπαϊκό έργο CIPORT πραγματοποιήθηκε από την ΟΛΠ Α.Ε. και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τη σημασία των Μεταφορών για την Ευρώπη και την προτεραιότητα που τους έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το έργο CIPORT είπε ότι το έργο είναι πολύ σημαντικό και υψηλής εθνικής σημασίας καθώς ο Πειραιάς δεν είναι μόνον ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης αλλά και συγκοινωνιακός κόμβος κρουαζιέρας και, φυσικά, και της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης με τα νησιά.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας, Πρέσβης κ. Ιωάννης Βράιλας, στην ομιλία του ανέφερε ότι το λιμάνι του Πειραιά συμμετέχει παράλληλα και στο πρόγραμμα EALING που επίσης ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποτέλεσμά του είναι οι τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες για ηλεκτροδότηση πλοίων σε τουλάχιστον 16 ευρωπαϊκά λιμάνια μεταξύ των οποίων και ο Πειραιάς. Επιπλέον, το λιμάνι του Πειραιά σκοπεύει να μετατραπεί σύντομα σε πράσινο συγκοινωνιακό κόμβο για την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα: υπάρχει επαρκής δημόσια χρηματοδότηση διαθέσιμη για επένδυση σε έργα χαμηλής απόδοσης σε υποδομές; Τα έσοδα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU ETS) θα αποτελέσουν μια σημαντική επιλογή; Πόσο σύντομα μπορούν οι Αρχές των λιμένων να έχουν ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι σε θέση να ικανοποιούν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους χρήστες;

Ο Γενικός Διευθυντής της DGTAXUD, κ. Γεράσιμος Θωμάς αναφέρθηκε στη σημασία της επερχόμενης νέας Οδηγίας Energy Taxation Directive που αφορά γενικά στον τρόπο φορολόγησης στον τομέα της ενέργειας και του συσχετισμού της με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων πλοίων με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης. Με την ευκαιρία αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετά το ρυθμιστικό πλαίσιο τιμολόγησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα πλοία, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου.

Ο εκπρόσωπος της DGMOVE κ. Peter Czaga αναφέρθηκε στο ότι έργα όπως το CIPORT που ασχολείται με πλοία με πολύ μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τους κανονισμούς AFIR και FuelEU της δέσμης προσαρμογής Fit-for-55. Συμπλήρωσε ότι οι εργασίες προετοιμασίας για την εφαρμογή των δύο κανονισμών είναι σε πλήρη εξέλιξη και αφορούν π.χ. σε σύνολο κανόνων εφαρμογής των Κανονισμών (Implementing Act of OPS) καθώς και σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε πληθώρα ερωτήσεων που έχουν ανακύψει. Τέλος, αναφέρθηκε και σε δράσεις εξωστρέφειας της Υπηρεσίας του, όπως οι CEF-TEN-T days, στα οποία η DGMOVE δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα συμμετέχοντας πολύ ενεργά.

Την εκδήλωση προλόγισε η κα Παναγιώτα Κομματά, Manager του τμ. Marketing και Ποιοτικού Ελέγχου του OΛΠ κάνοντας σύντομη αναφορά στο έργο CIPORT, ενώ η κα Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Deputy Manager του Tμ. Περιουσίας και Περιβάλλοντος του OΛΠ αναφέρθηκε σύντομα στο σύνολο των δράσεων του OΛΠ σε θέματα αναβάθμισης του περιβάλλοντος λιμένα και πόλης καθώς και στο σημαντικό κομμάτι των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για έργα ηλεκτροδότησης πλοίων που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο των ΕU Projects CIPORT & EALING. Ο κ. Δημήτριος Σπύρου, Σύμβουλος και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων του OΛΠ έδωσε μία σύντομη περιγραφή του συνόλου των δράσεων του έργου CIPORT τονίζοντας το πόσο σημαντική επένδυση είναι για το λιμένα και την πόλη του Πειραιά.

Τέλος, ο κ. Ιωάννης Προυσαλίδης, καθηγητής ΕΜΠ, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα-ορόσημα και σε κρίσιμες λεπτομέρειες των τεχνικών μελετών του έργου CIPORT και ανέφερε ότι λειτούργησε ως ένα εργαστήριο από το οποίο αντλήθηκαν παραδείγματα χρήσιμα για όλα τα λιμάνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάνοντας ειδική μνεία στο ότι το CIPORT αποτέλεσε τη λυδία λίθο για να εισαχθεί η ηλεκτροδότηση των λιμένων και πλοίων στο αναπτυξιακά προγράμματα των ενεργειακών φορέων στην Ελλάδα (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΑΕΥ), αλλά και στο να ξεκινήσει η προετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής του ναυτιλιακού ρεύματος. Μάλιστα, αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη του ενεργειακού μετασχηματισμού των λιμένων σε «έξυπνα και αειφόρα» που αναπτύχθηκε με αφορμή έργων CEF όπως το CIPORT και το οποίο πλέον αποτελεί προτεινόμενη διεθνή πολιτική από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ).

Στη συνέχεια έγιναν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματέας της European Sea-Port Organization (ESPO), καθώς και από εκπροσώπους της Cruise Lines International Association (CLIA), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και της CINEA που επιτηρεί την καλή εκτέλεση του έργου.