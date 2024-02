ΕΕΤ: Το αποτύπωμα των δράσεων των ελληνικών τραπεζών σε κοινωνία και οικονομία το 2023

Τον απολογισμό δράσεων της για το 2023 δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπως επισημαίνεται, άφησαν και το 2023 (χρόνο κατά τον οποίο η ΕΕΤ συμπλήρωσε 95 χρόνια λειτουργίας) σημαντικό αποτύπωμα δράσεων για την κοινωνία, την οικονομία και τις τράπεζες με:

-Εκτεταμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

-Στήριξη δανειοληπτών

- Δράσεις χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού και εκπαίδευσης

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που αφορούν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα

- Σημαντική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις τράπεζες μέλη

Ειδικότερα στον απολογισμό αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Ι. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΤ

* Οι 4 συστημικές τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EUROBANK) ήταν οι πρώτες που εκδήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους όχι μόνο για τους πληγέντες στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και στην εθνική προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω τέσσερις τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ, στο πλαίσιο των εκτεταμένων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, δεσμεύτηκαν να συμβάλουν με το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000) στην εθνική προσπάθεια αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών από τη φυσική καταστροφή στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Το συγκεκριμένο ποσό θα διατεθεί για έργα αποκατάστασης ή ανάπτυξης υποδομών και η κατανομή του θα καθοριστεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιοχής.

* Διαγραφή ατομικών (μη επιχειρηματικών) οφειλών για τις οικογένειες των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι καλύτερες ευχές που λάβαμε το 2023 ήταν οι ευχαριστίες ορισμένων οικογενειών, που έχασαν τους οικείους τους στο δυστύχημα και μέσω της ΕΕΤ και της κεντροποιημένης διαδικασίας που εφαρμόσαμε έλαβαν διαγραφή των ατομικών οφειλών τους από τις ελληνικές τράπεζες (συνολικά διαγραφές 33 δανειακών υποχρεώσεων).

* Δωρεά 500.000 ευρώ, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τους σεισμοπαθείς στην Τουρκία, με την ακόλουθη κατανομή:

o 150.000 ευρώ στην Κρατική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

o 150.000 ευρώ στην Ερυθρά Ημισέληνο της Τουρκίας (Kizilay).

* Ανταπόκριση της ΕΕΤ στην έκτακτη έκκληση της Action Aid για στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία, με χορηγία 9.000 ευρώ για την αγορά θερμαντικών σωμάτων για 255 οικογένειες.

* Χορηγίες της ΕΕΤ συνολικού ποσού 30.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της, σε σχολεία, πανεπιστήμια, φορείς φοιτητικών συλλόγων και λοιπούς οργανισμούς της χώρας για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους δράσεων, υποτροφιών και ενίσχυση υποδομών τους.

ΙΙ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

* Πάγωμα επιτοκιακής επιβάρυνσης 442.000 ενήμερων δανειακών συμβάσεων ποσού 18 δισ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς τον Μάρτιο του 2023.

* Οι 4 συστημικές τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EUROBANK) συνεισέφεραν το ποσόν των 12.000.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ ΙΙΙ, οι πόροι του οποίου διατίθενται για την χρηματοδότηση του 50% της επιτοκιακής επιβάρυνσης των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των ευάλωτων δανειοληπτών (χρονική διάρκεια προγράμματος Μάϊος 2023- Σεπτέμβριος 2024).

* Όλα τα μέλη είχαν την πρωτοβουλία αναστολής καταβολής δόσεων, για επιχειρήσεις και δανειολήπτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

* Για την προστασία των καταναλωτών και γενικά του συναλλακτικού κοινού υλοποιήσαμε, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Mastercard, νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης με τον κεντρικό τίτλο «Κάποιες ειδοποιήσεις είναι καλύτερο να τις αγνοείς» .

ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑMΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ιστοσελίδα της ΕΕΤ εμπλουτίζεται διαρκώς με ειδήσεις της επικαιρότητας και δράσεις, που διευκολύνουν τους συναλλασσόμενους στην επικοινωνία τους με τις τράπεζες - μέλη ΕΕΤ.

* Συνεχίζει η ΕΕΤ τις δράσεις με μαθητές από όλα τα Σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας και το 2023 οι Έλληνες μαθητές κατέκτησαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό European Money Quiz 2023 που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία στις Βρυξέλλες.

* Για ένατη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΕΤ συμμετείχε στην European Money Week, τον θεσμό που διαμορφώθηκε και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και τα μέλη της - μεταξύ των οποίων και η ΕΕΤ - ως μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι δράσεις χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μελών της. Η ένατη European Money Week πραγματοποιήθηκε 20 - 26 Μαρτίου 2023, παράλληλα με την Global Money Week, η οποία από το 2020 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ (INFE). Κατά τη διάρκεια της EMW και GMW 2023, η ΕΕΤ επικοινώνησε απευθείας με 1500 μαθητές (790 κορίτσια και 710 αγόρια), 200 καθηγητές, ενώ έμμεσα απευθύνθηκε σε συνολικά 2500 νέους και ενήλικες.

* Η ΕΕΤ συνεργάστηκε με την Get Involved, μια μη-κερδοσκοπική νεανική πρωτοβουλία που ιδρύθηκε το 2017 και επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών, της αγοράς και των ακαδημαϊκών με τους νέους στην Ελλάδα. Σκοπός της Get Involved είναι η προάσπιση της οικονομικής παιδείας μέσω μίας διεπιστημονικής προσέγγισης. Ειδικότερα, η ΕΕΤ:

o Υποστήριξε για τρίτη χρονιά το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών γύρω από τον ρόλο της ΕΚΤ και τα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα. Το συνέδριο πραγματοποιείται ετησίως.

o Συνεργάστηκε για τη δημιουργία Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων, το οποίο από το 2024 θα είναι διαδικτυακά διαθέσιμο για όλους από την ιστοσελίδα της ΕΕΤ.

* Ανάληψη Προεδρίας της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (European Banking Federation Financial Education Project Group - EBF FEPG).

* Ανάληψη Αντιπροεδρίας της European Banking & Financial Services Training Association (ΕΒΤΝ).

* Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) ως ο εκπαιδευτικός βραχίονας της ΕΕΤ:

o εκπαίδευσε συνολικά 11.872 στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα, και

o διενέργησε εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας γνώσεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε περισσότερα από 2.500 στελέχη, και πραγματοποίησε εξετάσεις εσωτερικής πιστοποίησης για 2.732 στελέχη Τραπεζών-Μελών της.

IV. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΕΤ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ανταποκρίθηκε η ΕΕΤ σε 28 προσκλήσεις και συμμετείχαμε με ισάριθμες ομιλίες και τοποθετήσεις, προάγοντας το διάλογο σε ζητήματα που αφορούν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διοργάνωσε:

1. Το Συνέδριο Fit 4 Future Finance "Enabling the sustainable transition to the next generation economy" σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

2. Το Συνέδριο "EU Banking Sector Challenges for Southern Europe: Southern Europe's Banking Representatives, EBF and HBA explore, present and discuss on the occasion of HBA's 95th anniversary".

V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ESG

* Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας χρηματοδότησε ή συγχρηματοδότησε την ελληνική οικονομία το 2023 με 31,5 δισ. ευρώ επιχειρηματικές χορηγήσεις.

* Αποτελεί τον πυλώνα διάθεσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

* Στηρίζει προγράμματα που αφορούν δράσεις με έντονα κοινωνικό πρόσημο (Στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου», Πρόγραμμα « Εξοικονομώ»).

* Στηρίζει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση αρχών ESG (ESGr platform).

VΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ: Η ΕΕΤ συστηματοποίησε με ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ (ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΤΜ και APS)