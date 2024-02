Enterprise Greece: 11η συνεχόμενη ελληνική αποστολή στο μεγαλύτερο συνέδριο καινοτομίας

Τη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή συνδιοργανώνει για τη διεθνή έκθεση MWC24 Barcelona, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη σημαντικότερη εκδήλωση στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και των καινοτόμων εφαρμογών παγκοσμίως, η οποία διεξάγεται την περίοδο από 26 έως 29 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via της Βαρκελώνης, η χώρα μας δίνει το παρών με τη μεγαλύτερη παρουσία μέχρι σήμερα. Στο Ελληνικό περίπτερο (συνολικού εμβαδού 154 τ.μ.) θα συμμετέχουν 37 ελληνικές καινοτόμες, τεχνολογικές εταιρείες με περισσότερους από 100 αντιπρόσωπους.

Η εθνική αποστολή στο MWC24 Barcelona έχει την υποστήριξη και την ενεργή συμμετοχή φορέων όπως της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Ταμείου, της τράπεζας EUROBANK και του EGG, του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), της HELEXPO BEYOND, του NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB, καθώς και του επενδυτικό ταμείου Phaistos 5G Ventures.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω φορέων, η υποστήριξη της αποστολής από εταιρείες, όπως οι Samsung Electronics Hellas και Vantage Towers, είναι εξαιρετικά σημαντική. Επίσης, η συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο PRAXI Network, την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) καθώς και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA), δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον για την παρουσία του οικοσυστήματος στη διεθνή αυτή διοργάνωση.

Στη φετινή αποστολή, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν εταιρείες αλλά και φορείς, όπως: Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Acromove, Aegean Solutions, Aether, Agenso, Argo Semiconductors, , AthletesWeR, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), bespot, Dotsoft, Excelon Financial Services, Evryka, GM395, Gnomon Informatics, Grapevine, HAM Systems, Helexpo Beyond, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), Intergo Telecom, Keyvoto, Lerna.ai, Liknoss Group, M-Stat, Modulus, Moptil, M-Sensis, NeaWallet, Neos Beyond Payments, Run4More, Safesize, Sammy, SmartRep, Tetragon, Tilematiki, Vantage Towers, Vertoyo, Ysoft.

Οι περισσότερες από 300 ελληνικές εταιρείες, που συμμετείχαν στην MWC τα προηγούμενα χρόνια, είχαν την ευκαιρία να συνάψουν σημαντικές συμφωνίες και συνεργασίες, ενώ εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα και στον τομέα της δικτύωσης. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες καινοτομίας, τις οποίες το MWC βοήθησε σημαντικά να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου τέθηκαν οι βάσεις, προκειμένου οι ελληνικές εταιρείες να κάνουν το επόμενο βήμα στην επιχειρηματική εξέλιξή τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του MWC24 Barcelona πραγματοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά συνέδρια, με τους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών από τον χώρο του digital, και όχι μόνο, να συμμετέχουν στις πολυάριθμες συνεδρίες και ενότητες, συζητώντας για τις επόμενες παγκόσμιες τάσεις της αγοράς.