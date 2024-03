Telecoms: Μείωση τιμών και αύξηση ταχύτητας στις οπτικές ίνες ζητά ο Παπαστεργίου

Να αλλάξει η θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη της σταθερής ευρυζωνικότητας ζήτησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου από τους τέσσερις τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ( ΟΤΕ, ΔΕΗ, Vodafone και Nova).

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία συμμετείχε και πρώτη φορά εκπρόσωπος της ΔΕΗ, ο υπουργός ζήτησε να κατατεθούν άμεσα τα πλάνα επέκτασης των δικτύων οπτικών ινών, ώστε να χαρτογραφηθεί χρονικά και χωρικά η προώθηση της ευρυζωνικότητας, κάτι που αποτελεί και βασικό παράγοντα ανάπτυξης για τη συνδεσιμότητα της χώρας.

Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, η οποία έγινε μέσα σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, η συνεργασία με τους παρόχους αποτελεί ζητούμενο, έτσι ώστε σύντομα η Ελλάδα να έχει βελτιώσει τη θέση της στους ευρωπαϊκούς δείκτες σταθερής τηλεφωνίας, προσφέροντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις περιαστικές περιοχές μέσω του προγράμματος Ultra Fast Broadband που έχει ξεκινήσει.

Η συζήτηση έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στα δίκτυα οπτικών ινών που οι πάροχοι αναπτύσσουν, να γίνει ακόμη καλύτερη εκμετάλλευση των κουπονιών που σήμερα υπάρχουν (Smart Readiness, 100 εκατ. ευρώ για δομημένη καλωδίωση σε πολυκατοικίες) και αυτών που έρχονται (Gigabit Voucher, 80 εκατ. ευρώ για ευρυζωνικές συνδρομές), καθώς και η διευκόλυνση των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο ΓΓ Τηλεπικοινωνιών Κωνσταντίνος Καράντζαλος και στελέχη του Υπουργείου.

Ερχονται μειωμένες τιμές και κουπόνια

Την πρόταση του ΟΤΕ για μειωμένες τιμές αναμένεται να ακολουθήσουν κατά πάσα πιθανότητα και οι υπόλοιποι πάροχοι μετά και την θέση του υπουργού για ανταγωνιστικές τιμές στις οπτικές ίνες.

Αυτό σημαίνει ότι μαζί με το κουπόνι Gigabit Voucher, ύψους 80 εκατ. ευρώ για ευρυζωνικές συνδρομές που αναμένεται πολύ σύντομα στην χώρα μας, αλλά και του Smart Readiness, 100 εκατ. ευρώ για δομημένη καλωδίωση σε πολυκατοικίες που είναι σε ισχύ οι τιμές για τους καταναλωτές θα είναι ελκυστικότερες προσελκύοντας περισσότερους καταναλωτές.

Ο ΟΤΕ

Σημαντική βαρύτητα έχει δοθεί στα δίκτυα οπτικών ινών (Fiber to the Home), με τον ΟΤΕ να τρέχει πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για να επεκταθεί η υποδομή Fiber to the Home σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το 5G σε όλη τη χώρα.

Ο ΟΤΕ, έχει φτάσει τα 1,3 εκατ. συνδέσεις έως το τέλος του 2023, ενώ το 80% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες COSMOTE Fiber. Παράλληλα, έχει αναλάβει ένα μέρος του μεγάλου ΣΔΙΤ UltraFast Broadband, που θα φέρει το FTTH σε πάνω από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές.

Η πρόταση για μειώσεις τιμών

Μια πρόταση εκπτώσεων όγκου, με σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές χονδρικής FTTH, έχει κατατεθεί από τον ΟΤΕ για έγκριση στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή (EETT).

Η πρόταση του Ομίλου ΟΤΕ προβλέπει ένα σύστημα αμοιβαίων εκπτώσεων έως και 28% μεταξύ των παρόχων στις τιμές χονδρικής, με δεσμεύσεις όγκου συνδέσεων. Συγκεκριμένα, οι πάροχοι θα μπορούν να δεσμευθούν μεταξύ τους για τους όγκους συνδέσεων που θα φέρει ο ένας στο δίκτυο του άλλου, ανάλογα με τις περιοχές που καλύπτει ο καθένας με FTTH, διασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις. Το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο, με τους ίδιους ακριβώς όρους, σε όλους τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά.

Εφόσον εγκριθεί από την ΕΕΤΤ, η πρόταση του ΟΤΕ θα επιτρέψει σε περισσότερους ανθρώπους να απολαμβάνουν την εμπειρία συνδεσιμότητας και τις υπερ-υψηλές ταχύτητες που προσφέρει η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι

Η Vodafone Ελλάδας

Στα δίκτυα οπτικών ινών, η Vodafone Ελλάδας έχει υλοποιήσει περίπου 280.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και κατασκευάσει γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα (FTTC) σε περιοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 450.000, οι οποίες σταδιακά θα μετατρέπονται σε FTTH. Στόχος είναι η εγκατάσταση 850.000 γραμμών FTTH μέχρι το FY 2027. Περιοχές όπου έχουν αναπτύξει γραμμές FTTH είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, η Βέροια, η Κοζάνη, ο Βόλος.

Η Vodafone ανέλαβε την προσαιγιάλωση του καλωδιακού συστήματος 2Africa. Συγκεκριμένα, η Vodafone Ελλάδας προχωρά στην κατασκευή, λειτουργία και μίσθωση ενός νέου, ουδέτερου σταθμού προσαιγιάλωσης υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Τυμπάκι της Κρήτης, με στόχο τη σύνδεση της Ελλάδας με μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή καλωδιακά συστήματα και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της χώρας στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, συστάθηκε η Fiber2All, 100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, αποκλειστικά για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες high-speed internet.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας περιλαμβάνει την υλοποίηση επενδύσεων 1 δις την για την ανάπτυξη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 5G και την επέκταση της υποδομής οπτικών ινών την προσεχή πενταετία μέχρι το 2029

ΔΕH FiberGrid: FTTH σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά το 2025

Η ΔΕH FiberGrid, η εταιρεία της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, ανακοίνωσε πρόσφατα το κατασκευαστικό της πλάνο έως και το 2025, σύμφωνα με το οποίο οι οπτικές ίνες θα φτάσουν σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η ΔΕH προχωράει το κατασκευαστικό πλάνο γραμμών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι με 12 νέες εργολαβίες για ακόμα ταχύτερη ανάπτυξη σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, Μεγαλόπολη. Η εμπορική διάθεση στη χονδρική θα γίνει εντός του 2024 είτε ως χονδρική υπηρεσία με δυνατότητα για ταχύτητες έως 10 Gbps είτε ως σκοτεινή ίνα (dark fiber) Στόχος είναι η κάλυψη 3 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας.

Με το δίκτυο Fiber to the Home της ΔΕH FiberGrid να έχει φτάσει ήδη σε 140.000 σπίτια σε 12 δήμους της Αττικής, σε μόλις 10 μήνες, η εταιρεία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση μεταξύ άλλων την πληθυσμιακή κάλυψη και την έλλειψη υποδομών FTTH.

Στόχος της ΔΕH FiberGrid είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025 στις παραπάνω περιοχές. Συνολικά, ο στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι να προσφέρει κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας. Οι επενδύσεις για την περίοδο 2024-2026 θα ανέλθουν σε περίπου €680 εκατ.

H Nova

Η United Group, όπως ανακοίνωσε χθες, επιταχύνει τις επενδύσεις της για την ανάπτυξη της οπτικής ίνας, μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 2 δισ. ευρώ για τη Nova και τη United Fiber.

Η United Fiber, 100% θυγατρική της United Group στην οποία ανήκει και η Nova, είναι το 2ο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) στη χώρα, με 300.000 σπίτια και 52.000 κτίρια να έχουν ήδη εγκατάσταση και με την πλειοψηφία τους έτοιμη για σύνδεση των πελατών χονδρικής και λιανικής.

Η United Group, είναι ο 4ος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα, με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ για τη Nova και την United Fiber ως το 2027, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια είχαν ήδη επενδυθεί ως το τέλος του 2023.

Μέσω αυτής της επένδυσης, η United Fiber υλοποιεί σημαντική επιτάχυνση εργασιών, έχοντας αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών κατά 5 φορές σε σύγκριση με το 2022 με ρυθμό 30.000 σπιτιών ανά μήνα και συνδέοντας 2.500 κτίρια ανά μήνα. Ως αποτέλεσμα, ενώ η διείσδυση του FTTH στη χώρα είναι σήμερα στο 8%, στο δίκτυο της United Fiber η διείσδυση είναι 2,5 φορές υψηλότερη, ξεπερνώντας το 20%.

Ο ρυθμός αυτός υλοποίησης θα επιτρέψει στη United Fiber να φέρει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε όλη την Ελλάδα, ως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η United Fiber αναπτύσσει το δίκτυο FTTH σε όλη την Ελλάδα, με τρέχουσες εργασίες στο 85% των περιοχών που αντιστοιχούν στις περιοχές που έχει ήδη αναπτύξει τεχνολογία Fiber to the Cabinet (FTTC).