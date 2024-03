Με 13 εταιρείες και στήριξη της Enterprise Greece η Ελλάδα στην διεθνή έκθεση Stone Xiamen Fair 2024

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ), στήριξε για πρώτη φορά την εθνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση μαρμάρου και φυσικών πετρωμάτων «Stone Xiamen Fair», η οποία διεξήχθη από 16 έως 19 Μαρτίου 2024 στο εκθεσιακό κέντρο «Xiamen International Conference and Exhibition Center».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση για τον κλάδο του μαρμάρου και των φυσικών πετρωμάτων εκτός ευρωπαϊκού χώρου, η οποία εκτείνεται σε συνολικά 8 εκθεσιακούς χώρους 191.000 τ.μ., συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο και πάνω από 150.000 επισκέπτες από 120 χώρες. Μεταξύ των επισκεπτών βρέθηκαν διεθνείς και εγχώριοι κατασκευαστές, προμηθευτές μαρμάρου-πέτρας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες στον κλάδο του μαρμάρου και των φυσικών πετρωμάτων.

Τα περίπτερα των 13 ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 887 τ.μ. σε κομβικά σημεία της «Stone Xiamen Fair», παρουσίασαν εντυπωσιακές κατασκευές και με το λογότυπο «GREEK MARBLE|Then.Now.Forever» να αποτελεί μέρος της προβολής τους, έγιναν πόλος έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά της Κίνας αποτελεί την κυριότερη χώρα εξαγωγής ελληνικού μαρμάρου, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην παρουσία της χώρας μας στη συγκεκριμένη, διεθνή έκθεση.

Οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν: DANAE LTD, MOSCHOU S.A. Marmi Graniti, M.V.M.GALANISP.C., F.H.L.I.KIRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A., IKTINOS HELLAS S.A., PAVLIDIS S.A., NORDIA S.A., DERMITZAKIS BROS S.A., SOLAKIS ANTONIOS MARBLE S.A., STONETECH GONIANAKIS, SKARLIS MARBLE S.A., MARMYK ILIOPOULOS LTD., AGHIA MARINA MARBLE LTD - DIMITRIOS PERRAKIS.

Η Enterprise Greece, είχε ετοιμάσει ειδικά διαμορφωμένο χώρο 24 τ.μ., σε κεντρικό σημείο της έκθεσης για την προβολή του ελληνικού brand του μαρμάρου, στο πλαίσιο του 3ετούς στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ).

Την έκθεση επισκέφτηκε ο γενικός πρόξενος στην Γκουανγκτζόου, Μαρτίνος Μανδαλίδης, ο οποίος συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην τελετή των εγκαινίων και είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας.