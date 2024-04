Μικροτσίπ «made in Greece» από startups

Το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων γίνεται «μοχλός» ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εισάγοντας την σε μια τεράστια αγορά, αυτή των μικροτσίπ.

Ήδη εταιρείες με ελληνικό DNA «δημιουργούν» μικροτσίπ την στιγμή που η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται και αλλάζουν τα δεδομένα για την Ελλάδα, η οποία φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Μάλιστα σε μια προσπάθεια να αποκομίσει οφέλη από την αγορά των μικροτσίπ, η οποία αναμένεται να φτάσει το 1 τρισ. δολ., το υπουργείο Ανάπτυξης χαράσσει -για πρώτη φορά- εθνική στρατηγική για τα μικροτσίπ, σκοπεύοντας να δώσει κίνητρα για επενδύσεις σε ημιαγωγούς.

Ωστόσο ήδη καινοτόμες ελληνικές εταιρείες, αποκτούν παγκόσμιο εκτόπισμα, συνεργαζόμενες με κορυφαίους ομίλους τεχνολογίας, όπως η Google, η Samsung, η Huawei, η Xiaomi και η Applied Materials.

Στη χώρα δραστηριοποιούνται 25 εταιρείες που βρίσκονται στο οικοσύστημα ημιαγωγών και στόχος είναι αυτός ο αριθμός να διπλασιαστεί στις 50 τα επόμενα χρόνια και η χώρα να προχωρήσει από τον σχεδιασμό στις πιλοτικές γραμμές παρασκευής. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, καθώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη βιομηχανία των ημιαγωγών.

Θυμίζουμε πως έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας για τα μικροκυκλώματα και την τεχνητή νοημοσύνη από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (ΗΕΤiΑ), τον Δημόκριτο και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ.

Το ελληνικό… δαιμόνιο

Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, πολλές εκ των οποίων έχουν απορροφηθεί από ισχυρούς διεθνείς παίκτες που καταγράφουν τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο δύο ελληνικές εταιρείες έγιναν στόχος πολυεθνικών και πλέον αποτελούν «βραχίονα» της παγκόσμιας αγοράς μικροτσίπ. Πρόκειται για την Think Silicon και την Helic.

Από τις μεγαλύτερες εταιρείες μικροτσίπ με ελληνικό … αίμα είναι η Think Silicon όπου μπήκε το 2020 στο στόχαστρο της Applied Materials, παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία υλικών για την παραγωγή σχεδόν κάθε νέου τσιπ. Η Think Silicon, η εταιρεία που δημιούργησαν στην Πάτρα ο Γιώργος Σιδηρόπουλος και ο Ιάκωβος Σταμούλης, σχεδιάζει Μονάδες Επεξεργασίας Γραφικών (GPUs) υψηλών επιδόσεων και πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για φορητές συσκευές, όπως τα smartwatches -και όχι μόνο. Υπό την ομπρέλα του αμερικανικού ομίλου, η Think Silicon έκανε πραγματικά άλματα ανάπτυξης, με πλέον πρόσφατο το μοναδικό design center της Applied Materials στην Ευρώπη και ένα από τα ελάχιστα κέντρα σχεδιασμού τεχνολογίας της εταιρείας στον κόσμο.

Η Think Silicon, ξεκίνησε ως Startup σχεδιασμού επεξεργαστών γραφικών πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για φορητές και φορετές συσκευές και έχει μπει με το σπαθί της στα λεγόμενα «Success Stories» της ελληνικής Startup σκηνής, ενώ είναι πλέον μια πηγή οικονομικής και τεχνολογικής υπεραξίας για τη χώρα μας με πολλαπλασιαστική επίδραση σε πολλούς τομείς και ειδικά στην εκπαίδευση.

Λίγοι γνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει σημαντική θέση στον σχεδιασμό ημιαγωγών, ενώ ακόμα πιο λίγοι ότι μέρη της τεχνολογίας του Wi-Fi, των μνημών Flash, μερικά ηλεκτρονικά μέρη των πρώτων iPhone και ένα μεγάλο ποσοστό των επεξεργαστών των Smart Bands που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά έχουν σχεδιαστεί στην Πάτρα!

Και όλα αυτά υλοποιήθηκαν επειδή μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία των ΗΠΑ, η Atmel, δημιούργησε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών στην Πάτρα στις αρχές του 2000 συνεργαζόμενη με το ομώνυμο πανεπιστήμιο.

Η Atmel έβγαλε μια φουρνιά μηχανικών οι οποίοι ίδρυσαν τις δικές τους εταιρείες σχεδιασμού ημιαγωγών, που επίσης έκαναν και κάνουν πετυχημένες πορείες. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η Think Silicon που προσφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών κατασκευαστών όπως οι TSMC, Intel, Samsung κ.λπ., που με τη σειρά τους κατασκευάζουν επεξεργαστές και ολοκληρωμένα κυκλώματα για smartphones, κάρτες γραφικών, CPUs PC κ.ά.

Η Think Silicon, σε μια προσπάθεια να συνεχίσει και να ενισχύσει την παραγωγή καινοτομίας στη χώρα μας αλλά και να δημιουργήσει τη νέα γενιά μηχανικών, συνεργάζεται με το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, δημιουργώντας μια ερευνητική ομάδα η οποία εργάζεται πάνω στη σχεδίαση επεξεργαστών γραφικών και επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης για ενσωματωμένα φορητά συστήματα.

Η Helic

Η Helic αποτελεί ένα ακόμα ελληνικό … «θαύμα» που περιήλθε στον έλεγχο της αμερικανικής Ansys το 2019. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000, από τον Γιώργο Κουτσογιαννόπουλο, τον Απόστολο Λιάπη, τον Σωτηρη Μπαντά της Centaur Analytics και τον Νικόλα Πιzάνια της Odyssey Venture Partners.

Η πρώτη επένδυση ύψους 250 χιλιάδων δολαρίων ήρθε πολύ νωρίς από την Atmel έτσι ώστε να επαληθευτεί ότι μπορεί να υπάρξει προϊόν το οποίο προερχόταν από τα εργαστήρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Λίγο μετά την αρχική επένδυση της Atmel η Helic έλαβε τη πρώτη ίσως επένδυση VC στην Ελλάδα, ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων, ενώ το 2007 η Fujitsu γίνεται στρατηγικός επενδυτής, ανοίγοντας το δρόμο για την προσέλκυση μεγάλων ονομάτων εταιρειών τεχνολογίας.

Αν και η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε μετά την μεγάλη επένδυση στις ΗΠΑ η βάση και το R&D βρίσκεται στην Ελλάδα, με γραφεία σε πολλές πόλεις του κόσμου.

H έκρηξη της αγοράς κινητών τηλεφώνων, tablets και όλων των σχετικών ασύρματων συσκευών, από ποντίκια μέχρι τηλεοράσεις, έκαναν τη Helic ένα μεγάλο παίκτη στο χώρο.

Η ANSYS έχει την έδρα της στο Pitsburgh των Η.Π.Α. και είναι ένα μεγάλο όνομα στη προσομοίωση σχεδιασμού πάσης φύσεως ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και με την εξαγορά της Helic ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την πλούσια γκάμα εργαλείων της για την βιομηχανία ημιαγωγών και ειδικά στους ανερχόμενους τομείς του 5G, AI και Cloud Computing και Αυτόνομων οχημάτων.

Η Zepp Health

Τη δυναμική της Ελλάδας επιβεβαιώνει και η απόφαση της πολυεθνικής Zepp Health, παγκόσμιου ηγέτη στην αγορά των Smart και Sport Watches και εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, να εγκαταστήσει στο στην Αθήνα R&D κέντρο, το οποίο σχεδιάζει από την Ελλάδα τα μικροτσίπ για τα «έξυπνα» ρολόγια της.

O αμερικανοκινεζικός κολοσσός, στον οποίο συμμετέχει με 15% η εταιρεία Xiaomi, θα σχεδιάζει στην Αθήνα τα μικροτσίπ, τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό των Smart και Sport Watches που διανέμει σε όλο τον κόσμο. Η ανάπτυξη στην ελληνική αγορά έγινε μέσω της θυγατρικής της Zepp Health, της WhaleMicroelectronics Hellas.