Στο σφυρί μέχρι το τέλος της χρονιάς βγαίνουν 48 ξενοδοχεία

Στο σφυρί αναμένεται να βγουν μέχρι το τέλος του χρόνου 48 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Αν και ο ελληνικός τουρισμός κινείται με υψηλές ταχύτητες και φέτος, διατηρώντας το τέμπο του 2023, δεκάδες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών αναμένεται να βγουν στο σφυρί τους επόμενους μήνες, με τις τιμές πρώτης προσφοράς των αναρτημένων πλειστηριασμών, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα eauction.gr, να ξεκινούν από τις 129.600 ευρώ και να φτάνουν μέχρι τα 13,93 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για τον ξενοδοχειακό κλάδο, το 2023 σημειώθηκε αύξηση του τζίρου των ξενοδοχείων κατά 22,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με την εύρεση προσωπικού, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και τον ανταγωνισμό με τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να αποτελούν τις σημαντικότερες δυσκολίες τις οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν οι επιχειρηματίες.

Τα «φιλέτα»

Σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς τα 13,93 εκατ. ευρώ και με επισπεύδουσα την doValue βγαίνει στις 18 Ιουλίου ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά καταλύματα της ευρύτερης περιοχής, το ξενοδοχείο Kinetta Beach, που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα Κινέτας» στην Κινέτα του δήμου Μεγαρέων Αττικής. Ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά της εταιρείας «Παραλιακά Ξενοδοχεία - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία».

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα εκτιμάται, βάσει των επίσημων στοιχείων που ελήφθησαν από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ότι είναι κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 253 δωματίων και 508 κλινών, και έχει περίοδο λειτουργίας από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.

Με τιμή πρώτης προσφοράς τα 12,78 εκατ. ευρώ αναμένεται να βγει σε πλειστηριασμό στις 16 Οκτωβρίου το 5 αστέρων ξενοδοχείο Galini Sea View, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ο Μάρακας Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις», που βρίσκεται στα Χανιά. Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία «Mega GR Group Α.Ε.» και η κατάσχεση ενός από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eauction.gr επιβλήθηκε για το ποσό των 440.888,23 ευρώ.

Το ξενοδοχείο είναι κλασικού τύπου κατηγορίας 5 αστέρων (all inclusive - adults only) και έχει συνολική δυναμικότητα 128 δωματίων και 266 κλινών. Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση εκτίμησης, «τα κτίρια είναι πολύ καλής ποιότητας κατασκευής και πολύ καλής συντήρησης». Με βάση το site της εταιρείας booking.com και την πληροφόρηση από τον ιδιοκτήτη, το ξενοδοχείο λειτουργεί ετησίως από 23/4 έως 23/10, δηλαδή συνολικά 180 ημέρες. Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, όπου βρίσκεται το εν λόγω ξενοδοχείο, δεν υπάρχουν άλλες μονάδες της υψηλότερης κατηγορίας με αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας (adults only και all inclusive).

Δύo διαφορετικοί πλειστηριασμοί έχουν αναρτηθεί για το 5 αστέρων ξενοδοχείο Lindos Memories. Για τις 19 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί εκ νέου ο πλειστηριασμός του ξενοδοχείου που βρίσκεται στη Ρόδο, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Klimatair» («Κλιματαίρ Ανώνυμη Εταιρεία Κλιματισμού-Θέρμανσης-Συστημάτων Ενέργειας-Τηλεπικοινωνιών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»). Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Cepal Hellas, με την τιμή α’ προσφοράς να διαμορφώνεται στα 6,6 εκατ. ευρώ.

Στις 7 Ιουνίου αναρτήθηκε ένας ακόμη πλειστηριασμός για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτή τη φορά επισπεύδουσα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 7,5 εκατ. ευρώ. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου.

«Σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το εκτιμώμενο με την επωνυμία Lindos Memories είναι κατηγορίας 3 αστέρων και δυναμικότητας 45 δωματίων και 90 κλινών», αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος πλειστηριασμός για το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 70 δωματίων και 150 κλινών, που βρίσκεται στη θέση Πετροκόπιο, είχε οριστεί για τις 22 Φεβρουαρίου αλλά ανεστάλη.

Το ηλεκτρονικό σφυρί θα «χτυπήσει» στις 19 Ιουνίου και για το ξενοδοχείο με την επωνυμία «Ιόλη-Δανέζης Α.Ε.», με τιμή πρώτης προσφοράς τα 3,42 εκατ. ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η Intrum Hellas, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «SUNRISE I NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». Το ακίνητο βρίσκεται στο Πευκοχώρι της Κασσάνδρας, σε απόσταση 43 χιλιομέτρων περίπου από την κωμόπολη των Ν. Μουδανιών και 103 χιλιομέτρων από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας, «το γήπεδο εντός του οποίου έχει ανεγερθεί το εκτιμώμενο ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 6.348,26 m² και προέρχεται από την πολεοδομική συνένωση τριών οικοπέδων συνολικού εμβαδού 5.096,11 m² και ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 1.252,15 m². Το γήπεδο έχει πρόσοψη βόρεια επί πλευράς μήκους 90,93 μ. σε δημοτική οδό και ανατολικά επί πλευράς μήκους 31,00 επίσης σε δημοτική οδό».

Η PQH είναι η επισπεύδουσα στον πλειστηριασμό του ξενοδοχείου Royal Beach στην Κάρπαθο, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουνίου με τιμή α’ προσφοράς τα 3,2 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της «Πυλιάρης Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία», όπως αναφέρεται στην έκθεση κατάσχεσης, είναι δυναμικότητας 56 δωματίων και 98 κλινών, κατασκευάστηκε περί το έτος 2009 από οπλισμένο σκυρόδεμα και τόσο η ποιότητα κατασκευής του όσο και η κατάσταση συντήρησής του είναι καλή.

Στα 2,509 εκατ. ευρώ έχει οριστεί η τιμή α’ προσφοράς για τον πλειστηριασμό του 4 αστέρων ξενοδοχείου Chora Resort που βρίσκεται στη Φολέγανδρο. Επισπεύδουσα είναι η Cepal, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, το ξενοδοχείο, που αποτελείται από 6 ανεξάρτητα κτίρια, έχει δυναμικότητα 24 δωμάτια και 45 κλίνες. Η αναγκαστική κατάσχεση πραγματοποιείται για το ποσό των 300.000 ευρώ και ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού είναι η 19η Ιουνίου.