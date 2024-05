CapsuleT: Αυτοί είναι οι νικητές του νεανικού διαγωνισμού καινοτομίας

Με την τελετή λήξης και Απονομής των Βραβείων ολοκληρώθηκε ο 5ος Διαγωνισμός Idea Platform του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, την Τρίτη 14 Μαΐου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Hotelbrain Academy, ο Επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος υποδέχτηκε εκπροσώπους του Ξ.Ε.Ε. καθώς και στρατηγικούς συνεργάτες, ομιλητές, κριτές και μέντορες μαζί με τις 14 ομάδες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform.

Οι φετινές ομάδες του Διαγωνισμού, μέσα από εργαστήρια και συνεδρίες καθοδήγησης, ανέπτυξαν περαιτέρω τις ιδέες τους, με σκοπό τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν λύσεις σε ζητήματα του τουρισμού και της φιλοξενίας, κερδίζοντας επιδοκιμασία και εύσημα από το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Η τελική παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης κρίθηκε από την Κριτική Επιτροπή που απάρτιζαν οι: Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νεκτάριος Ψυχάρης, Head of IT&T Project Management και PMO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Δημήτρης Σερίφης, CEO - Digital Tourism Expert της Nelios, Αλέξης Κομσέλης, Director του Alba Hub for Entrepreneurship and Development και Στεφανία Φλέγγα, Γενική Διευθύντρια, Yes! Hotels Group.

Οι 3 ομάδες που υπερίσχυσαν ήταν οι WeTip, Terminal Trecks και MyNavlo, κερδίζοντας χρηματικά έπαθλα από τον επιταχυντή, δωρεάν υπηρεσίες και παροχές από στρατηγικούς συνεργάτες του προγράμματος καθώς και την είσοδό τους στον 7ο Κύκλο Επιτάχυνσης του CapsuleT.

Πιο αναλυτικά οι νικητήριες ομάδες:

WeTip

Μία πλατφόρμα για ψηφιακά φιλοδωρήματα για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Πολύ εύκολα οι πελάτες σκανάρουν το QR code, επιλέγουν το φιλοδώρημα που επιθυμούν και αφήνουν μια κριτική ή/και σχόλιο για το service του ξενοδοχειακού υπαλλήλου.

Terminal Trecks

Μία λύση που μετατρέπει τις στάσεις μεταξύ πτήσεων σε εμπειρίες ανακάλυψης. Προσφέρει εξατομικευμένες περιηγήσεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των layovers, μέσω της εξερεύνησης αξιοθέατων και της τοπικής κουζίνας, ενώ αναλαμβάνει όλα τα logistics χωρίς ο ταξιδιώτης να χρειάζεται να σπαταλήσει χρόνο αναμένοντας την επόμενη πτήση του.

MyNavlo

Μία λύση back-office ειδικά σχεδιασμένη για χειριστές ναύλωσης σκαφών αναψυχής, που δίνει τον έλεγχο στις επιχειρήσεις συνδέοντας τα εργαλεία τους, προσφέροντας λειτουργικούς αυτοματισμούς, ολοκληρωμένες αναφορές και μια κεντρική βάση δεδομένων.

Συνολικά οι 14 ομάδες που συμμετείχαν ήταν:

CoolTravelApp, Emploit, HoReCa Jobs, HotelZero, Idyll, MyNavlo, Physisorg, Qwest, REACH, Seasonistas, Terminal Trecks, Travelab, TravelNext, WeTip.

O Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, δήλωσε

«Η τεχνολογία η οποία ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ταξιδεύει αλλάζει με ρυθμούς που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε, ιδίως εμείς που ανήκουμε σε μια προηγούμενη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλά να σας δώσουμε ως προς τον τρόπο που θα γίνονται όλα όσα γίνονται σήμερα. Αυτό που μπορούμε να σας δώσουμε εμείς είναι οι αξίες της φιλοξενίας, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό πυρήνα που μας καθοδηγεί και είναι αυτές που πρέπει να πρεσβεύουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός του CapsuleΤ, αυτός είναι ο σκοπός-οδηγός μας μέσα από αυτή τη δράση: να ανοίξουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ γενιών, μεταξύ τεχνολογίας και φιλοξενίας, έτσι ώστε να είμαστε εδώ αύριο. Για να μπορούμε να είμαστε εδώ αύριο, πρέπει να συνδυάσουμε τις αξίες με την τεχνολογική εξέλιξη».

Η κα Κατερίνα Σαριδάκη, Διευθύντρια του Επιταχυντή, είπε χαρακτηριστικά

«Είναι ο 5ος διαγωνισμός του Idea Platform και με 14 ιδέες να παρουσιάζουν σήμερα, ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο συμμετοχής από τις περασμένες χρονιές. Όλοι έχουν δουλέψει εντατικά αυτό το τελευταίο διάστημα, με την υποστήριξη, όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται εδώ σήμερα. Οι στρατηγικοί συνεργάτες και οι community partners, οι ομιλητές από τα workshops μας σε διάφορα αντικείμενα, καθώς και από τα πολύτιμα mentoring sessions μάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε ένα ουσιαστικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις 14 συμμετέχουσες ομάδες. Δώσαμε έτσι την ευκαιρία στις ομάδες αυτές να αντλήσουν πολύτιμο feedback, λύσεις και τροφή για σκέψη, ώστε να δουλέψουν περαιτέρω την ιδέα τους και να καταφέρουν σήμερα μέσα σε 4 λεπτά, να μας την ξετυλίξουν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουν και να μπορέσουν να συνεχίσουν τα όνειρά τους, να καταφέρουν αυτό που έχουν στόχο».