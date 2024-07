Lockheed Martin για ελληνικά F-35: Είναι ο Δίας και οι αστραπές του

H αμερικανική εταιρία Lockheed Martin δίνει πληροφορίες για τα τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα. Σε ανάρτησή της παρομοιάζει το μαχητικό 5ης γενεάς με τον Δία, τον βασιλιά των Ελλήνων Θεών που εξουσιάζει τον Όλυμπο με τις αστραπές του και διατηρεί την ειρήνη.

«Το F-35 δεν είναι ένα απλό μαχητικό – Είναι ένα τεχνολογικό game changer που θα κρατήσει ασφαλείς τους ελληνικούς ουρανούς», αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρία.

Η εταιρεία ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Lightning strikes in Greece, Z̶e̶u̶s̶ F-35 is coming.⚡️ Greece has chosen the F-35 Lightning II as its next aircraft, becoming the 19th country to embrace the world's most advanced and connected fighter jet. pic.twitter.com/fMdyQPoeeV