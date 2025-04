Μπιλ Γκρος: Μην αγοράσετε τη βουτιά στη Wall Street

O διάσημος επενδυτής Μπιλ Γκρος προειδοποίησε τους επενδυτές «να μην αγοράσουν τη βουτιά», μετά το χθεσινό sell-off στη Wall Street.

«Αυτό είναι ένα κοσμοϊστορικό συμβάν για την οικονομία και την αγορά, παρόμοιο με το 1971 και το τέλος του κανόνα του χρυσού, με τη διαφορά ότι έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες», τόνισε ο Γκρος σε μήνυμά του στο X.

«Οι επενδυτές δεν πρέπει να επιχειρήσουν να "πιάσουν ένα μαχαίρι" που πέφτει», είπε.

Ο «βασιλιάς των ομολόγων» συνέστησε στους επενδυτές να αγοράσουν τις μετοχές εγχώριων εταιρειών όπως η Verizon, η Altria και η AT&T, που προσφέρουν σχετικά ασφαλή μερίσματα σε ένα περιβάλλον μείωσης των επιτοκίων.

