Ανατροπή με αύξηση πληθωρισμού στο 3% στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Στο 3% σκαρφάλωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Ενα μήνα πριν ήταν στο 2,5%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 0,4%.

Tην ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ εκτιμάται στο 2,6%, από 2,5% τον Ιούνιο. Είναι υψηλότερα από το 2,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι του Bloomberg ότι θα διατηρηθεί.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (4,0%, έναντι 4,1% τον Ιούνιο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,3%, έναντι 2,4% τον Ιούνιο), την ενέργεια (1,3%, έναντι 0,2% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, έναντι 0,7% τον Ιούνιο).

Ο δομικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, διατηρήθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές σε αυτή την κατηγορία υποχώρησαν 0,1% σε μηνιαία βάση.

Μία ακόμη πιο δομική μέτρηση του πληθωρισμού, που εξαιρεί και τις τιμές του καπνού και του αλκοόλ, διατηρήθηκε για τρίτο μήνα στο 2,9% ετησίως.

Η έκθεση πληθωρισμού είναι η μία από τις δύο κρίσιμες μηνιαίες μετρήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή που θα ενημερώσουν τους αξιωματούχους της ΕΚΤ πριν από τη συνεδρίασή τους στις 11-12 Σεπτεμβρίου, όταν οι επενδυτές αναμένουν ότι θα ακολουθήσουν την αρχική μείωση των επιτοκίων του Ιουνίου με μια δεύτερη κίνηση.

Αυξήθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση, από 2,5% τον Ιούνιο, αναφέρει η στατιστική υπηρεσία Destatis. Τα στοιχεία ήρθαν μετά από δυσμενείς ανακοινώσεις για το ΑΕΠ.

Η άνοδος του γερμανικού δείκτη τιμών καταναλωτή αυτόν τον μήνα όχι μόνο υπογραμμίζει την επιμονή του πληθωρισμού, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο δεν είναι κάποιο δεδομένο deal, σχολιάζει ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING, φωτογραφίζοντας τις επιφυλάξεις για τη συνέχεια.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg είχαν προβλέψει ότι ο ρυθμός θα παραμείνει σταθερός, στο 2,5%. Μολονότι το κόστος ενέργειας μειώθηκε αλλά με μικρότερο ρυθμό από τον Ιούνιο, οι πιέσεις στις ανοδικές τιμές των τροφίμων εντάθηκαν ενώ οι υπηρεσίες παρέμειναν σχετικά σταθερές.

After stronger than expected inflation from Lander, German CPI came out slightly above expectations:



m/m +0.5% (est +0.4%, last +0.2%)

y/y +2.6% (est +2.5%, last +2.5%)



National CPI:

m/m +0.3% (est +0.3%,last +0.1%)

y/y +2.3% (est +2.2%, last +2.2%) https://t.co/huGQqVBpaO pic.twitter.com/BlNqA5RIpb