Σδούκου: Η Ελλάδα από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα των ΑΠΕ

"Η Ελλάδα έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια μία από τις κορυφαίες χώρες στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βγαίνει μάλιστα από μια μακράς διάρκειας οικονομική κρίση, άρα είναι πολύ σημαντική η πρόοδός της".

Η επισήμανση έγινε από την υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο συνέδριο «The Fourth Thessaloniki Metropolitan Summit - Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ευκαιρίες από τη στρατηγική απανθρακοποίησης».

Σύμφωνα με την υπουργό, η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα έχει ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, με χαμηλό κόστος ενέργειας. "Η Ευρώπη προσπαθεί, με δράσεις για το κλίμα και έχει μεγάλη πρόοδο, όπως για παράδειγμα στον τομέα των ΑΠΕ. Πιστεύω όμως ότι ακόμα δεν έχει θέσει το θέμα αυτό ως βασική προτεραιότητα, ακόμη και για έναν μέσο άνθρωπο στην Ευρώπη ο οποίος θέτει συνήθως άλλες προτεραιότητες, όπως εκπαίδευση και όχι τόσο θέματα που άπτονται του κλίματος και της Πράσινης μετάβασης. Στη δική μας προσέγγιση, έχουμε βάλει φιλόδοξους στόχους να πρασινίσουμε το ενεργειακό μας σύστημα και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο υψηλότερο του Μέσου Ορου της ΕΕ" είπε η κα. Σδούκου προσθέτοντας ότι απαιτούνται περισσότεροι πόροι για να συνεχιστούν οι προσπάθειες σε μεγαλύτερο επίπεδο.

Σχολιάζοντας τις ΑΠΕ, σημείωσε ότι υπάρχει ένα ρεκόρ ανάπτυξης σε ετήσια βάση ως προς την εγκατάστασή τους όμως οι ΑΠΕ αναπτύχθηκαν γρηγορότερα από τις αγορές του ηλεκτρισμού, γι΄αυτό και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά τις τιμές σε Ευρώπη και Ελλάδα.

"Η εικόνα που δείχνουν οι παγκόσμιες οικονομίες είναι ότι αναπτύσσονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, προσπαθούμε λοιπόν να δαμάσουμε τον πληθωρισμό, γεγονός φυσικά που επηρεάζει πολύ το θέμα για το οποίο συζητάμε. Επιπλέον, έχουμε τους πολέμους που οδηγούν σε αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και στη διαθεσιμότητα βασικών αγαθών" ανέφερε η κα. Σδούκου.

Από την πλευρά της η Μαρία Ρίτα Γκάλι (Maria Rita Galli), διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου), αναφερόμενη στις ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης που παρουσιάζονται στηνΕλλάδα, υπογράμμισε ότι απαιτείται η προσέλκυση νέων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια με την ενεργειακή κρίση καθώς υπήρξε έλλειψη επενδύσεων που δεν στήριξε την ενεργειακή μετάβαση.

"Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση που η βιομηχανία ψάχνει να είναι βιώσιμες οικονομικά. Γενικότερα οι βιομηχανίες πρέπει να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του μέλλοντος παρέχοντας καθαρή ενέργεια για όλους".

Για τον πράσινο ηλεκτρισμό που μελετάει η Helleniq Energy μίλησε ο διευθυντής Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΕ ΑΕ, Αθανάσιος Πασπαλιάρης.

Εκανε μνεία στο εργοστάσιο στην Κοζάνη που λειτουργεί η εταιρεία για την παραγωγή ενέργειας που αντιστοιχεί περίπου σε 7.000 νοικοκυριά που ήταν, "το πρώτο βήμα για τη Θεσσαλονίκη και το βιομηχανικό πάρκο που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή για να αντικαταστήσουμετον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται από το δίκτυο με πράσινο ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά συν μπαταρίες, συν υδρογόνο που μπορεί να παραχθεί από πράσινο ηλεκτρισμό ή από αμμωνία".

"Φυσικά", συνέχισε, "όλα αυτά θα γίνονται με βιώσιμο τρόπο και αν η αγορά διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμη να υποστηρίξει τέτοιες επενδύσεις" και συμπλήρωσε ότι "θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα παρέχουμε πράσινο ηλεκτρισμό στα εργοστάσια διύλισης , κάτι που σημαίνει διπλό όφελος, εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα και παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον". Εκανε τέλος αναφορά στα βιώσιμα καύσιμα, δηλώνοντας ότι "βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και θέλουμε να διευρυνθούμε για να βοηθησουμε όλες τις αεροπορικές και τα αεροδρόμια για ναανταποκριθούν στο νέο κανονισμό".

