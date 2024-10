Στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Eπενδυτή» συμμετέχει και φέτος το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για 6η συνεχόμενη χρονιά το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Eπενδυτή (World Investor Week) που συνδιοργανώνουν ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων (WFE). Χρηματιστήρια από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια προώθησης του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Παγκόσμια Εβδομάδα Eπενδυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την διοργάνωση τελετών Έναρξης ή Λήξης της Αγοράς “Ring the Bell for Financial Literacy” σε πολλά Χρηματιστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος 7 - 13 Οκτωβρίου 2024.

Φέτος, την έναρξη συνεδρίασης της 7ης Οκτωβρίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα κηρύξει η κυρία Ζέττα Μ. Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδια για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Η προσέλευση σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 09:30. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 10:25, ενώ στις 10:40, θα λάβει χώρα δεξίωση υποδοχής.