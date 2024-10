Απολογισμός του 1ου Financial Planning Forum «From Sales to Consulting»

«Τολμήστε τη μετεξέλιξη από τις πωλήσεις στη συμβουλευτική. Είναι η αληθινή εξέλιξη! Το Financial Planning είναι το νέο μέλλον». Το ηχηρό μήνυμα για την επόμενη μέρα έστειλε η Ένωση Ελλήνων Financial Planners – HFPA, στο 1ο Financial Planning Forum με θέμα «From Sales to Consulting» που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη, στις 18 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του Forum τονίστηκαν ο αναβαθμισμένος ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου – Financial Planner και η συνεισφορά του Financial Planning στην κοινωνία και την οικονομία.

«Το consulting δεν είναι απλώς μια συναλλαγή. Είναι σχέση. Είναι εμπιστοσύνη. Είναι η δέσμευση να σταθούμε δίπλα στον πελάτη, να τον στηρίξουμε στα πιο κρίσιμα σημεία της ζωής του, να τον βοηθήσουμε να χτίσει το μέλλον που ονειρεύεται» τόνισε η Πρόεδρος της HFPA κα Ευφροσύνη Στουργιώτου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους, η μετάβαση από το sale στο consulting, είναι η αληθινή εξέλιξη.

«Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι το μέλλον. Όταν γίνεται σωστά, με τις κατάλληλες δεξιότητες και τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι γίνονται αναντικατάστατοι» τόνισε ο Certified Financial Planner κ. Iain Wishart, με μακροχρόνια εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το Financial Planning.

Η κα Νίνα Καλούτσα ειδικός Φωνής & Δημόσιας Ομιλίας, με επιχειρήματα και πετυχημένα παραδείγματα, υποστήριξε ότι «Κάθε λέξη έχει τη δική της δύναμη. Με τις κατάλληλες λέξεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω μας».

Ο κ. Βασίλης Κατσίκης Head of Distribution Networks στην Alpha Trust επισήμανε ότι «Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί μια ολιστική δυναμική διαδικασία που προσφέρει συστηματικότητα και πειθαρχία, μειώνει το οικονομικό άγχος και διασφαλίζει ένα ασφαλέστερο μέλλον».

Στη συνέχεια ο κ. Anthony Villis Διευθύνων Σύμβουλος της First Wealth, εταιρείας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού αναφέρθηκε στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το Financial Planning λέγοντας ότι «Δύο είναι οι επικρατούσες τάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όχι μόνο απειλή δεν αποτελεί, παρά την καλύτερη ευκαιρία για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Η δεύτερη σημαντική τάση είναι η επίδραση, καθώς εκτιμώ ότι οι πελάτες θα νοιώθουν όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη να συνεργάζονται με επαγγελματίες των οποίων οι αξίες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους».

Για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και το πόσο απαραίτητα είναι στην εξέλιξη του Financial Planning, καθώς και για την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως γεωπολιτικοί, εκλογικές αναμετρήσεις, επιβράδυνση της μείωσης του πληθωρισμού, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ., μίλησε ο κ. Σωτήρης Καρκαλάκος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο γεμάτος ενέργεια κ. Pete Cohen διακεκριμένος ομιλητής συνεδρίων, coach και συγγραφέας best sellers βιβλίων τόνισε προς τους συμμετέχοντες πόσο σημαντικό είναι «Να οραματιστείς και να σχεδιάσεις πώς θέλεις να είναι ο μελλοντικός εαυτός σου! Μην το αφήσεις στην τύχη ή στις ευχές. Ακολούθησε το μοντέλο WOOP (Wish Επιθυμία – Outcome Έκβαση – Obstacles Εμπόδια – Plan Σχέδιο)». Όπως είπε «Χρησιμοποιώντας το WOOP, μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμόσιμα σχέδια για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουμε στον δρόμο προς την επιτυχία».

Μήνυμα ότι με την επιμονή και υπομονή επιτυγχάνουμε τους στόχους και υλοποιούμε τα όνειρά μας έστειλε η πετυχημένη επιχειρηματίας και βραβευμένη ως Ευρωπαίος Νέος Αγρότης 2023 κα Αργυρώ Κουτσουράδη, ενώ μηνύματα αισιοδοξίας, έστειλαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πάνελ των Συνεργατών τα μέλη της Ένωσης και πρώην Πρόεδροι στην HFPA κ.κ. Λουκάς Τουρνατζής, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου και Ρίτα Χριστοδουλάτου, καθώς και ο Δημήτρης Εμμανουήλ ιδρυτικό μέλος. Όλοι τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη να υιοθετήσουν τα μέλη της Ένωσης τα σωστά εφόδια, που εγγυώνται τη σίγουρη επιτυχία, καθώς οι Financial Planners είναι οι άνθρωποι που συνδημιουργούν το μέλλον των πελατών. Επιπλέον για πρώτη φορά σε πάνελ, δόθηκε βήμα σε πελάτες να μιλήσουν για την βιωματική τους εμπειρία και το πώς οι ίδιοι εισέπραξαν το Financial Planning, μιλώντας για το όφελος που έχουν αποκομίσει, τονίζοντας μάλιστα ότι θα το συνέστηναν ανεπιφύλακτα.

Λίγο πριν το τέλος, ο κ. Παύλος Συμπεράς Υπεύθυνος Μελών της ΗFPA, μίλησε για τα οφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της Ένωσης και γιατί κάποιος αξίζει να είναι μέλος και στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της ΗFPA κ. Όλγα Σαλαμούρα και ο Ταμίας της Ένωσης κ. Ανδρέας Μούκιος, συνοψίζοντας τα όσα ακούστηκαν, μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι για τον σύγχρονο σύμβουλο, το Financial Planning, αποτελεί μονόδρομο, γιατί είναι ταυτόχρονα, η αλλαγή, η ευκαιρία και η ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι, το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό και εισαγωγική ομιλία η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κα Θεώνη Αλαμπάση που εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προσπάθειες της HFPA να αναπτύξει και να στηρίξει το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για να πετύχει τη μέγιστη συνεισφορά στην κοινωνία και την ελληνική οικονομία.

Το 1ο Forum της Ένωσης Ελλήνων Financial Planners παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Μαίρη Παπακωνσταντίνου.

Πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Στους εναρκτήριους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, εξέφρασε μήνυμα συμπόρευσης με τη στρατηγική της HFPA και μίλησε για τις ευοίωνες προοπτικές στο θεσμό του Financial Planning. Ανάλογες εκτιμήσεις για το μέλλον του κλάδου και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου εξέφρασαν ακόμη ο Aντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Κώστας Μαρκουλιδάκης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος κ. Κρις Αίσωπος, ενώ μιλώντας και οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών – χορηγών του φόρουμ κ. Νίκος Δελένδας Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης προϊόντων της Eurolife, και Μάγκνους Χατζηδημητρίου Διευθυντής Πρακτορειακού Δικτύου της ΝΝ Hellas επισήμαναν την ανάγκη της υιοθέτησης της μεθόδου του προς αμοιβαίο όφελος των πελατών, των συνεργατών και των εταιρειών.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών στο 1ο Financial Planning Forum και το έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο του Financial Planner στη χάραξη χρηματοοικονομικής στρατηγικής και τις προοπτικές για μια νέα σταδιοδρομία με λαμπρό μέλλον, καταδεικνύουν ότι το Financial Planning σήμανε την απαρχή μιας νέας εποχής! Και όπως τόνισε στην λήξη του συνεδρίου η Πρόεδρος κ. Ε. Στουργιώτου: «Το έργο που χτίζουμε έχει αντίκτυπο στις επόμενες γενιές! Είναι μια κληρονομιά που αφήνουμε πίσω μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να βλέπεις πως η δουλειά σου αλλάζει τον κόσμο γύρω σου».