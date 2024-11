Ψηφιακά… «αναλφάβητες» παραμένουν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Μετεξεταστέες μένουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό με κύριο «αντίπαλο» τις... ίδιες.

Πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν όλα τα γνωστά πληροφοριακά συστήματα (ERP, WMS,CRM, πληροφοριακά συστήματα ανθρωπίνων πόρων) ωστόσο λιγότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ψηφιοποιήσει ή αυτοματοποιήσει διαδικασίες της επιχείρησης τους σε ένα ικανοποιητικό βαθμό.

Παράλληλα μόλις 1 στις 2 επιχειρήσεις έχει κάποια επιχειρηματικά πλεονεκτήματα από τα ψηφιακά «κανάλια» που χρησιμοποιεί και μόνο 7 στις 100 αποκομίζουν όλα τα επιχειρηματικά οφέλη σε πλήρη βαθμό από τις εφαρμογές αυτές.

Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία αποκαλύπτει η έρευνα «Technology & Beyond: the impact of AI» που παρουσίασε για λογαριασμό της Grant Thornton στην εκδήλωση «Future Unfold» ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης. Ο καθηγητής επεσήμανε ότι τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά όσον αφορά την χρήση των εφαρμογών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις, αλλά όχι όσον αφορά την αξιοποίηση τους.

Πρόκειται για την ετήσια έρευνα που προσπαθεί να καταγράψει το κατά πόσο οι ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα μπορεί να είναι πολλαπλασιαστές στην τυπική ελληνική επιχείρηση, όσον αφορά την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

«Αυτά είναι τα θέματα κλειδιά για την επιτυχία της ελληνικής επιχείρησης» ανέφερε ο κ. Δουκίδης ο οποίος τόνισε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στις περίπου 7.000 ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τζίρο πάνω 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι οργανωμένες έχοντας κάποιο υπεύθυνο πληροφορικής. «Είναι μόνο 7.000 αλλά όμως όπως βλέπετε στην ουσία συνεισφέρουν πάνω από το 70% στο ΑΕΠ άρα δηλαδή είναι η ατμομηχανή της ελληνικής επιχείρησης» είπε με νόημα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος απέδωσε την υστέρηση στις νέες τεχνολογίες και στην τεχνητή νοημοσύνη στην νοοτροπία των ίδιων των εταιρειών: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δική μας νοοτροπία. Είναι η έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας και στρατηγικής να αναλάβουμε κινδύνους, να πειραματιστούμε με νέες τεχνολογίες και να προωθήσουμε τη συνεργασία και την ευελιξία».

Όπως είπε σήμερα πάνω από το 1/3 των εταιρειών παραδέχεται ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η νοοτροπία. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι επιχειρηματίες» είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Ψηφιακά κανάλια

Πάνω από 8 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα γνωστά ψηφιακά κανάλια όπως ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κυρίως όμως για προώθηση. Μόνο 4 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτά τα κανάλια για ψηφιακές συναλλαγές από όπου μπορούν να έχουν και τα περισσότερα πλεονεκτήματα.

«Με βάση αυτά τα ευρήματα μπορεί να εξηγηθεί γιατί ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες, μόνο μία στις δύο αναφέρει ότι έχει κάποια επιχειρηματικά πλεονεκτήματα από αυτές τις τεχνολογίες και μάλιστα μόνο το 7% αποκομίζει όλα τα επιχειρηματικά οφέλη σε πλήρη βαθμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε best practice όσον αφορά τα benefits από αυτές τις τεχνολογίες. Και βέβαια το οφέλη είναι μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, καλύτερη λήψη αποφάσεων και αύξηση πωλήσεων και ανταγωνιστικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δουκίδης.

Η στρατηγική

Οκτώ στις 10 χρησιμοποιούν το cloud καθώς αυτό είναι που «ανοίγει την πόρτα» για πρόσβαση στα γνωστά πληροφοριακά συστήματα ERP και CRM. »Τα ποσοστά κυρίως καταγράφουν πειραματισμό παρά αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών αναφέρει ο κ. Δουκίδης.

Τρεις στις 4 εταιρείες δηλώνουν ότι κάνουν χρήση data analytics. Ωστόσο μόνο 2 στις 10 συλλέγουν μεγάλο όγκο δεδομένων από διαφορετικές πηγές που είναι η βάση αυτού που λέμε big data analytics. Επίσης 1 στις 3 μόνο συλλέγουν ουσιαστικά στοιχεία καταναλωτών, δηλαδή δημογραφικά, αγοραστικά και πλοήγησης.

«Αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για να κάνουμε αυτό που λέμε πελατοκεντρικές στρατηγικές με customer analytics. Άρα ενώ 3 στις 4 λένε ότι κάνουν data analytics επί της ουσίας state of the art αξιοποίηση των data analytics κάνει κάτι λιγότερο από 1 στις 5» είπε με νόημα ο καθηγητής.

Κυβερνοασφάλεια

Οκτώ στις 10 εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κυβερνοασφάλεια ως μία σοβαρή πρόκληση αλλά μόνο 2 στις 3 εκπαιδεύουν συστηματικά τους υπαλλήλους τους στα θέματα κυβερνασφάλειας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Μία στις δύο επιχειρήσεις υποστηρίζει ότι κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό ή έχει μια στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού. Μόνο 1 στις 3 εταιρείες αναφέρουν ότι έχουν στρατηγική επιχειρηματικού μετασχηματισμού και μόλις 1 στις 5 αποκομίζουν κάποια πλεονεκτήματα από αυτό τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παράλληλα, μόλις 2 στις 100 καταφέρνουν full scale επιχειρηματικό μετασχηματισμό δηλαδή να επιτύχουν όλα τα επιχειρηματικά οφέλη μέσα από τον μετασχηματισμό αυτό.

Τεχνητή νοημοσύνη

Το 20% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι εμπλέκεται αυτή τη στιγμή με κάποιον τρόπο στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούνται ΑΙ ήδη δείχνουν μία θετική διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα μέσω της πληροφορικής και όσον αφορά τον επιχειρηματικό ή ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 30% έχει κάποιο πλάνο χρήσης των τεχνολογιών αλλά με κύρια έμφαση στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στη λήψη αποφάσεων, και λιγότερο στη δημιουργία αξίας με νέες διαδικασίες και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Μόνο το 10% των επιχειρήσεων έχουν τις αναγκαίες υποδομές data management για αποδοτική εφαρμογή του ΑΙ.

«Ενώ το 30% έχει ένα πλάνο για την τεχνική νοημοσύνη μόνο το 20% αυτή τη στιγμή πειραματίζεται το τι πρέπει να γίνει, μόνο το 17% έχει τις δεξιότητες για να το κάνει, μόνο το 15% έχει στρατηγική οργανωμένη και μόνο το 10% έχει τις αναγκαίες υποδομές σε διαχείριση δεδομένων για να το πετύχει. Άρα ενώ ξεκινάμε από το 30% στην ουσία μόνο το 4% έχει αυτό που λέμε όλα τα προαπαιτούμενα για επιτυχημένη υλοποίηση» ανέφερε ο κ. Δουκίδης.

Η Ελλάδα με το 4% πετυχαίνει καλύτερη θέση από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την Πορτογαλία ή την Δανία που τρέχουν με υπερδιπλάσιους ρυθμούς.

Όπως σχολίασε ο κ. Θεοδωρόπουλος, οι ελληνικές εταιρείες είναι σε καλύτερη θέση από τις αντίστοιχες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή την Ουγγαρία στο ΑΙ, αλλά είναι μακριά από το 8% που πετυχαίνει η Πορτογαλία και το 15% της Δανίας.

Η έλλειψη στρατηγικής, οι ανεπαρκείς υποδομές διαχείρισης δεδομένων και η αδυναμία των επιχειρήσεων να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στις απαραίτητες δεξιότητες αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την εφαρμογή του ΑΙ σύμφωνα με την έρευνα της Grant Thornton, που παρουσίασε ο κ. Δουκίδης.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό o κ. Δουκίδης τόνισε ότι είναι τρεις:

το τεχνολογικό χρέος με ξεπερασμένα και ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα

η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

ο ελλιπής προϋπολογισμός για τις επενδύσεις σε θέματα πληροφορικής.

« Θεωρούμε ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά επενδυτικά πλάνα για την πληροφορική. Υπάρχουν όμως ανοιχτά θέματα. Η δική μας εκτίμηση λέει ότι κατά μέσο όρο αυτές επιχειρήσεις θα θέλουν περίπου 300.000 ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια άρα ένα σύνολο περίπου 2 δισεκατομμυρίων. Όμως μόνο 1στις 7 αναφέρει ότι θα επενδύσουν πάνω από 300.000 ευρώ . Άρα ενώ η απαιτήσεις τους είναι ψηλά ο προγραμματισμός τους δεν συνδέεται» υπογράμμισε.