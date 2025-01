IFFR: Συνέδριο για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων από θεσμικούς επενδυτές

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο Asset Management for Institutional Investors 2025 ως μέρος της σειράς συνεδρίων Asset Management που διοργανώνονται για πέντε συνεχόμενα έτη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας συνέδριο, το οποίο θα ασχοληθεί με τις τελευταίες εξελίξεις στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων από τους θεσμικούς επενδυτές. Διακεκριμένοι ομιλητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές στους τομείς των εναλλακτικών επενδύσεων (private equity, real estate, κρυπτονομίσματα), εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών και την εφαρμογή αυτής από τους Ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές, την περίπτωση των αναδυόμενων αγορών, προβλέψεις για το πώς θα κινηθούν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων το 2025, όπως και τις προκλήσεις για τους επενδυτές και τους επόπτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Το συνέδριο απευθύνεται σε θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επόπτες, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία και ακαδημαϊκούς.

Οι έξι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι (οι παρακάτω ώρες σε τοπική ώρα Ελλάδος):

ENOTHTA I, 15.05-15.20: Προκλήσεις για τους μεγάλους Θεσμικούς Επενδυτές

ENOTHTA ΙI, 15.20-15.40: Προοπτικές Αγορών για το 2025

ENOTHTA ΙΙI, 15.40-16.40: Εναλλακτικές Επενδύσεις: Ακίνητη Περιουσία, Ιδιωτικά Κεφάλαια και Κρυπτονομίσματα

ENOTHTA ΙV, 16.40-17.40: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

ENOTHTA V, 17.40-18.00: Ινδία – Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αναδυόμενη αγορά

ENOTHTA VI, 18.00-18.45: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Εξελίξεις στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://iffr.gr/amii/2025/