IFFR: Συνέδριο για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων από θεσμικούς επενδυτές

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο Asset Management for Institutional Investors, ως μέρος της σειράς συνεδρίων στη θεματική ενότητα Asset Management που διοργανώνονται για πέντε συνεχόμενα έτη, το οποίο παρακολούθησαν εκπρόσωποι θεσμικών επενδυτών, τραπεζών, εταιρειών, εποπτικών αρχών και ακαδημαϊκοί από 39 χώρες και από 300 και πλέον οργανισμούς και εταιρείες.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, καταξιωμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές στους τομείς των εναλλακτικών επενδύσεων (private equity, real estate, κρυπτονομίσματα), τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών και την εφαρμογή αυτής από τους Ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές, την περίπτωση των αναδυόμενων αγορών, προβλέψεις για το πώς θα κινηθούν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων το 2025, όπως και τις προκλήσεις για τους επενδυτές και τους επόπτες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του ο Διευθυντής του IFFR και συνδιοργανωτής του συνεδρίου, Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Queen Mary University of London), ο οποίος αναφέρθηκε στου υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει το IFFR και στο ρόλο που επιτελεί στη σύνδεση του χώρου των επιχειρήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής επιστήμης, όπως επίσης και στην διεθνή απήχηση και την σημασία του συγκεκριμένου συνεδρίου.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

Προκλήσεις για τους μεγάλους Θεσμικούς Επενδυτές

Προοπτικές Αγορών για το 2025

Εναλλακτικές Επενδύσεις: Ακίνητη Περιουσία, Ιδιωτικά Κεφάλαια και Κρυπτονομίσματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

Ινδία – Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αναδυόμενη αγορά

Εξελίξεις στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των: UTI International (Platinum Sponsor), Αlpha Asset Management M.F.M.C, Iolcus Investments, Ρiraeus Asset Management (Gold Sponsors), Αlphatrust, Systemic RM (Silver Sponsors).

Χορηγοί επικοινωνίας: Bankingnews, BusinessDaily, Euro2day.gr, Nextdeal.gr. Υποστηρικτές: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, CFA Society Greece, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Βίντεο από τις ομιλίες θα μπορείτε να δείτε σύντομα μέσα από το www.iffr.gr