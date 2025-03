ΣΕΒ: Νέος κύκλος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba

Ο ΣΕΒ συνεχίζει να επενδύει στη δια βίου μάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων-μελών του, εγκαινιάζοντας τον 9ο κύκλο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνονται σε στελέχη των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι υποτροφίες ΣΕΒ-Alba, βασικός πυλώνας της πρωτοβουλίας «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ», έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος γνώσης. Μέσα από το πρόγραμμα, περισσότερα από 61 στελέχη έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακή εξειδίκευση, ενισχύοντας τόσο την προσωπική τους ανάπτυξη όσο και την ανταγωνιστικότητα των 47 επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, στις οποίες εργάζονται.

Η κα Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, δήλωσε σχετικά:

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, έχουμε ανάγκη από καταρτισμένα και δημιουργικά στελέχη, ικανά να διαχειριστούν τις μεγάλες προκλήσεις και να συμβάλουν στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα “ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ” που μπαίνει πλέον στην 9η χρονιά του, αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση του ΣΕΒ και των εταιρειών-μελών μας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί στον ΣΕΒ πιστεύουμε ότι το πολυτιμότερο κεφάλαιο κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της».

Η αξία των υποτροφιών δεν αποτυπώνεται μόνο στα οικονομικά οφέλη, αλλά κυρίως στην εμπειρία μάθησης και τις ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρουν. Οι υπότροφοι του προγράμματος μιλούν για τον αντίκτυπο που είχε στις καριέρες τους, επισημαίνοντας τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιμη γνώση, να αλληλεπιδράσουν με συμφοιτητές και καθηγητές από διαφορετικούς κλάδους και να δημιουργήσουν ισχυρά επαγγελματικά δίκτυα.

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα: • The Alba MBA • MSc in Finance • MSc in International Business & Management • MSc in Strategic Human Resources Management • MSc in Marketing

Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εδώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Απριλίου 2025.