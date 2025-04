Στις 5 Μαΐου το 6ο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σε έναν κόσμο, που αλλάζει διαρκώς και οδηγείται στην επανασύνθεσή του, με συνεχείς διαταραχές κάθε είδους, η συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα η διαχείριση των νέων δεδομένων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει το 6ο Διεθνές Συνέδριο, που φέτος έχει θέμα, The World in a new Synthesis, και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Με καλεσμένους ομιλητές προσωπικότητες διεθνούς κύρους, και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, το φετινό συνέδριο επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ρευστά θέματα, τα οποία απασχολούν τις ηγεσίες, όπως:

Το γεωπολιτικό περιβάλλον και η αλλαγή των συσχετισμών δυνάμεων

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

Οι ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό κλάδο

Οι προκλήσεις του δημογραφικού σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μιλούν, μεταξύ άλλων, οι:

Chris Allen , Ανώτερος Συνεργάτης, Παγκόσμιος Σύνδεσμος Συμβουλιών Ανταγωνιστικότητας

Όθωνας Αναστασάκης , Διευθυντής, Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Οξφόρδης

Kevin Featherstone , Επίτιμος Καθηγητής, London School of Economics

Βασίλης Μοναστηριώτης , Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, LondonSchool of Economics

Μιχαήλ Μπλέτσας , Διοικητής, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας - Ερευνητής και Διευθυντής Υπολογιστών, MIT Media Lab

Michael Murphy , Επίτιμος Καθηγητής για θέματα δημογραφικού, London School of Economics

, Επίτιμος Καθηγητής για θέματα δημογραφικού, London School of Economics Ilja Nothnagel, Γενικός Διευθυντής, Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο

Θεόδωρος Πελαγίδης , Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Επίσης, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου:

Κυριάκος Πιερρακάκης , Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τάκης Θεοδωρικάκος , Υπουργός Ανάπτυξης

Σωκράτης Φάμελλος , Πρόεδρος, ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Χρηστίδης , Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Νίκος Παππάς , Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ΣΥΡΙΖΑ

, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ΚΚΕ

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Μαΐου 2025, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.