CFA Society Greece: Αυτοί είναι οι νικητές του 3ου Research Award

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA ανακοινώνει, τα αποτελέσματα του τρίτου CFA Society Greece Annual Research Award της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Research Award αποσκοπεί στην αναγνώριση και διάκριση της καλύτερης επιστημονικής και εμπειρικής έρευνας από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου στην Ελλάδα, στους τομείς των επενδύσεων, χρηματοοικονομικών, οικονομικών, της διαχείρισης επιχειρήσεων και της λογιστικής.

Υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση έξι επιστημονικά και εμπειρικά ερευνητικά άρθρα, δημοσιευμένα σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η αξιολόγηση έγινε ανώνυμα από τετραμελή επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από άτομα με αποδεδειγμένη και μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης ήταν η προσβασιμότητα του ερευνητικού άρθρου σε μη εξειδικευμένους αναγνώστες, η επιστημονική εγκυρότητά του, η επάρκεια της επιχειρηματολογίας και των αποδεικτικών στοιχείων, η καινοτομία ως προς την προϋπάρχουσα έρευνα καθώς και το συμπέρασμα της έρευνας. Το νικητήριο άρθρο τιτλοφορείται «Does ESG reputational risk affect the efficiency and speed of adjustment of corporate investment?" » των κκ. Β. Ναούμ, Δ. Κωνστάντιου, Δ. Γουνόπουλου, Ι. Χασιώτη και Β. Πάτσικα.

Οι ερευνητές-συγγραφείς του άρθρου αναφέρουν σχετικά με τη νίκη τους:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, καθώς αναγνωρίζεται, από ένα φορέα επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής με υψηλό κύρος, η προσήλωσή μας στην ποιοτική και τεκμηριωμένη ανάλυση, καθώς και η συμβολή της έρευνάς μας στην κατανόηση κρίσιμων θεμάτων του κλάδου. Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA για την αναγνώριση, καθώς και όλους όσοι στήριξαν την ερευνητική μας προσπάθεια».

Όσον αφορά το αντικείμενο του άρθρου, τονίζουν οι ερευνητές-συγγραφείς:

«Το άρθρο διερευνά τη σχέση μεταξύ του reputational risk σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG reputational risk) και της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Η μελέτη καταδεικνύει ότι το αυξημένο ESG reputational risk σχετίζεται με υψηλότερη corporate suboptimal investment – κυρίως με τη μορφή υποεπένδυσης – καθώς και με βραδύτερη προσαρμογή των εταιρειών προς το βέλτιστο επίπεδο επένδυσης. Σε μία περίοδο όπου το ESG απασχολεί ολοένα και περισσότερο τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού (και όχι μόνο) κλάδου, η θεματική της έρευνας καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη. Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ουσιαστική σημασία για ρυθμιστικές αρχές και συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς αναδεικνύουν τις επιπτώσεις του ESG reputational risk στην αποδοτικότητα των επενδύσεων, στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, αλλά και στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η αναγνώριση αυτής της σχέσης μπορεί να ενισχύσει τη λήψη πιο τεκμηριωμένων και υπεύθυνων επενδυτικών αποφάσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA, δήλωσε:

«Με χαρά ανακοινώνουμε τη νικήτρια ομάδα του τρίτου CFA Society Greece Annual Research Award. Εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια στους ερευνητές καθηγητές κ.κ. Β. Ναούμ, Δ. Γουνόπουλο, Δ. Κωνστάντιου, Ι. Χασιώτη και Β. Πάτσικα για την εξαιρετική εργασία τους που διακρίθηκε στον διαγωνισμό μας. Όλες οι συμμετέχουσες μελέτες ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες, γεγονός που καθιστούσε την επιλογή της νικήτριας ιδιαίτερα απαιτητική. Είναι μεγάλη μας τιμή να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε την αριστεία στην ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο των χρηματοοικονομικών».

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο European Financial Management. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν το άρθρο και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA.

