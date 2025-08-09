Πρόστιμα 27,1 εκατ. ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας

Στοχευμένους και εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων συνεχίζει να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Ταυτόχρονα, προχωρά στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων της, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η χρήση drones για την ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας και υγείας, καθώς και ο εφοδιασμός των Επιθεωρητών με body cameras για την αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας στο έργο τους.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η Επιθεώρηση Εργασίας πραγματοποιεί ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, εστιάζοντας στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα.

Οι έλεγχοι αυτοί, που ξεπερνούν τους 1.100 από την αρχή του καλοκαιριού έως σήμερα, κρίθηκαν αναγκαίοι για την αποτροπή φαινομένων εξουθένωσης ή κινδύνων για την υγεία, ιδίως σε επαγγέλματα υπαίθριας εργασίας, όπου οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης είναι εντονότερες.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, το 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 73.579 έλεγχοι, ενώ το 2024 ο αριθμός αυξήθηκε σε 79.207. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 (Ιανουάριος-Ιούλιος 2025), η Επιθεώρηση Εργασίας διενήργησε 46.042 ελέγχους, επέβαλε 9.631 κυρώσεις και το ποσό των προστίμων ανήλθε σε 27.105.542,00 ευρώ.

Ειδικότερα, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων προχώρησαν σε 25.316 ελέγχους και επέβαλαν 6.821 κυρώσεις. Οι Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας πραγματοποίησαν 16.840 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 2.329 κυρώσεις. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διενήργησαν 3.886 ελέγχους και επέβαλαν 481 κυρώσεις.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, το αποτέλεσμα, που καταγράφεται, οφείλεται στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, στην ανάλυση δεδομένων, στη συσσωρευμένη εμπειρία του προσωπικού, καθώς και στη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας με νέο ανθρώπινο δυναμικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η Επιθεώρηση Εργασίας εντείνει τους ελέγχους συνολικά και εστιάζει σε κλάδους υψηλής εντάσεως εργασίας ή αυξημένης εποχικής δραστηριότητας, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Πλέον, τα χειρόγραφα δελτία έχουν αντικατασταθεί από τα tablets κατά τη διάρκεια των ελέγχων, γεγονός που διευκολύνει την αμεσότητα, την ακρίβεια και την επεξεργασία των ευρημάτων. Σημαντική είναι επίσης η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ήδη, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ενισχυθεί με 82 νεοπροσληφθέντες Επιθεωρητές, ενώ επίκειται η πρόσληψη επιπλέον 32.

Καθοριστική συμβολή στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων έχει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς και το εξελιγμένο σύστημα Business Intelligence (ΒΙ), το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει τυχόν παραβάσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με άλλες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, όπως είναι η καταβολή του κατώτατου μισθού.

Όπως διευκρινίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, η χρήση του συστήματος BI σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τον επιτόπιο έλεγχο. Αντίθετα, λειτουργεί συνδυαστικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Έχοντας ως ζητούμενο όχι μόνο την ποσοτική, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, κινούμαστε παράλληλα τόσο με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και με την αξιοποίηση εργαλείων που μας δίνει η τεχνολογία, μέσω της ανάλυσης των ψηφιακών δεδομένων και όχι μόνο» δηλώνει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, σημειώνει ότι η περαιτέρω αποκάλυψη της παραβατικότητας είναι εφικτή και αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του αριθμού των Επιθεωρητών, όσο και της χρήσης κατάλληλων τεχνολογιών για την καλύτερη προετοιμασία, στόχευση και υλοποίηση του ελεγκτικού έργου.

