Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Ελλάδα έγινε ένας «χαμένος παράδεισος»

Επικεντρωμένο στην Ελλάδα παραμένει εδώ και μέρες το ενδιαφέρον των ισραηλινών μέσων ενόψει των μαζικών κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της απόφασης να διευρυνθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Ήδη από προχθές απεσταλμένοι ισραηλινών τηλεοπτικών καναλιών μεταδίδουν απ’ ευθείας ανταποκρίσεις από το κέντρο τη Αθήνας, οι περισσότερες με φόντο την πλατεία Εξαρχείων, με φόντο παλαιστινιακές σημαίες και γκράφιτι κατά του Ισραήλ . Οι ισραηλινοί δημοσιογράφοι τονίζουν την απότομη, όπως την χαρακτηρίζουν, αντι-ισραηλινή μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης παρότι όπως τονίζουν, «πολλοί Έλληνες παραδέχονται πως τυχόν μείωση ή διακοπή του τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες στην τοπική οικονομία».

Ο «χαμένος παράδεισος» της Αθήνας

Στην προχθεσινή πολυσέλιδη εβδομαδιαία της έκδοση, η ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα Γιεντιότ Αχαρονότ χαρακτηρίζει τη σημερινή Αθήνα ως έναν «χαμένο παράδεισο» για τον Ισραηλινό επισκέπτη. «Η άλλοτε αγαπημένη πόλη που άνοιγε την καρδιά της στον ισραηλινό επισκέπτη τώρα του δείχνει το θυμωμένο της πρόσωπο», αναφέρει το δημοσίευμα, παραθέτοντας στη συνέχεια έναν μακρύ κατάλογο με πρόσφατα περιστατικά βίας κατά Ισραηλινών.

Ανάλογο είναι το κλίμα που περιγράφεται και στην ελληνική επαρχία. Ισραηλινοί μεσαίου εισοδήματος που επέλεξαν να ζήσουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια σε χωριά της Λέσβου, περιγράφουν με ζοφερά λόγια την νέα τους πραγματικότητα. Παρότι δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν απόλυτα με τις επιλογές της κυβέρνησης της χώρας τους, αισθάνονται στοχοποιημένοι από ακτιβιστές της Αριστεράς και μία μερίδα τοπικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. «Αντιμετωπιζόμαστε ως απολογητές μίας πολιτικής που στο κάτω-κάτω δεν επιλέξαμε εμείς» θα μπορούσε να είναι η κεντρική ιδέα των διηγήσεών τους.

Οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ συνεχίζονται

Στο μεταξύ, στο ίδιο το Ισραήλ, οι αντικυβερνητικές εκδηλώσεις κατά της πλήρους κατάληψης της Γάζας συνεχίζονται. Το Σάββατο διοργανώθηκε από τους συγγενείς των ομήρων ακόμα μία ογκώδης διαδήλωση στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί απαιτούσαν τον τερματισμό του πολέμου και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά, ισραηλινοί ακτιβιστές εισέβαλαν στο πλατό την ώρα που μεταδιδόταν ζωντανά από τοπικό ιδιωτικό κανάλι το τηλεοπτικό ριάλιτι Big Brother. Φορώντας άσπρες μπλούζες με τη φράση «Να φύγουμε από τη Γάζα», ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε για λίγα δευτερόλεπτα τη στιγμή που οι ακτιβιστές άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά στους αμήχανους τηλεπαρουσιαστές, με τους ανθρώπους της ασφάλειας να προσπαθούν να τους απομακρύνουν από το πλάνο.

«Το στούντιο του Big Brother απέχει μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από τη Γάζα όπου κρατούνται οι όμηροι και πεθαίνουν χιλιάδες παιδιά από την πείνα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν δείχνουν στον λαό την πραγματικότητα», ανέφεραν οι ακτιβιστές στην ανακοίνωσή τους.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE