Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 16:13

Κατά την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.443.990.550,71 ευρώ σε 4.322.897 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47,055 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 5018/2023.
  • Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025.
  • Από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

2.Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών  στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

