Ανοίγει ο φάκελος για τις αγροτικές αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

Τα «κιτάπια» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ανοίγει τώρα η κυβέρνηση, συγκροτώντας Ομάδα για τη «διενέργεια ειδικού θεματικού ελέγχου Παρακολούθησης», στο σύνολο των δυνητικών δικαιούχων με δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ, οι οποίοι έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο κανονισμών και υπουργικών αποφάσεων.

Μετά τα διαδραματιζόμενα στο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγχος θα διερευνήσει κατά πόσο τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών του ΕΛΓΑ λήφθηκαν υπόψη, κατά την καταβολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των ενισχύσεων στους δικαιούχους ή και μεταγενέστερα.

Ειδικότερα -σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών- και σε συνέχεια των προβλεπόμενων ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), θα γίνει ειδικός έλεγχος «στο σύνολο των δυνητικών δικαιούχων με δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ, οι οποίοι έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς:

α) που αντιμετώπισαν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και:

β) που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2023 και πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 των κακοκαιριών Daniel και Elias), στον Φορέα Διακυβέρνησης Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και στις κατά λόγο αρμοδιότητας yπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».

Στην περίμετρο του ελέγχου θα βρεθούν ακόμα:

Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που είναι αρμόδιες για την τήρηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μητρώων όπως και τον συντονισμό, λειτουργία, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο καλής λειτουργίας-εποπτείας

Δηλαδή:

Της κτηνιατρικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων μητρώου χοιροειδών του ΟΠΣ -Κτηνιατρικής (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ)

Του ηλεκτρονικού υποσυστήματος πουλερικών -Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ)

-Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις Υγείας των Ζώων και Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ) Του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας- Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ).

Η διάρκεια

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, ο έλεγχος, συνολικής διάρκειας έξι ημερών, θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 30 του ίδιου μήνα, ως εξής:

Επιτόπιος έλεγχος διάρκειας τεσσάρων ημερών στις έδρες των φορέων, ήτοι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), της Υπηρεσίας (ή των Υπηρεσιών) του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ως αρμόδια, εισηγήθηκε την έκδοση των αποφάσεων και την εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΑΤ και στις κατά λόγο αρμοδιότητας για την τήρηση, τον συντονισμό, λειτουργία, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο καλής λειτουργίας-εποπτείας των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μητρώων Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Αθήνα. Ο επιτόπιος έλεγχος θα διενεργηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η .9.2025 έως και τις 30.9.2025, που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

στις έδρες των φορέων, ήτοι του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), της Υπηρεσίας (ή των Υπηρεσιών) του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ως αρμόδια, εισηγήθηκε την έκδοση των αποφάσεων και την εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΑΤ και στις κατά λόγο αρμοδιότητας για την τήρηση, τον συντονισμό, λειτουργία, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μητρώων Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Αθήνα. Ο επιτόπιος έλεγχος θα διενεργηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η .9.2025 έως και τις 30.9.2025, που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Διοικητικός έλεγχος, στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ), διάρκειας δύο ημερών, επίσης εντός του Σεπτεμβρίου. Κατά το στάδιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και επαλήθευση όλων των στοιχείων που θα συλλεγούν ή θα αποσταλούν από τους ελεγχόμενους φορείς, για την αξιολόγηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα «εργαλεία»

Με βάση τις κατευθύνσεις που δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, η Ομάδα Ελέγχου μπορεί να αξιοποιήσει τεχνολογίες πληροφορικής απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. MS Teams, e-presence, Webex κ.α.) για την παροχή διευκρινίσεων ή/και για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται, από τον ελεγχόμενο φορέα.