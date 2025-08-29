#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4%.

ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 13:05

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μικρή αύξηση για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου τον Ιούνιο

Πρόσκληση ΕΛΣΤΑΤ για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 1,6% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο