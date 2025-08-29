ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός Δείκτης τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 4,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.