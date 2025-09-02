Στο στόχαστρο της Εφορίας οι «μαύρες» μισθώσεις πάρκινγκ

Τα τέλη κυκλοφορίας που έμειναν απλήρωτα το 2020 θα ζητήσει από τους κατόχους των οχημάτων η Εφορία, με ειδοποιητήρια που θα στείλει εντός του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή των οφειλών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντός του β' δεκαπενθημέρου τρέχοντος μηνός θα «φύγουν» μαζικά χιλιάδες email, με τα οποία θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων ότι ενώ δήλωσαν το 2020 (στο Ε1) ΙΧ, δεν έχουν εξοφλήσει τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων με το Ε1 ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του ίδιου μήνα, θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Στη συνέχεια και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.

Πάντως, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους και μετά την 31η Οκτωβρίου 2025. Όχι όμως μέσω της εφαρμογής MyCar, αλλά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου». Και πάλι θα μπορούν να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, με τη διαφορά όμως ότι η ενέργειά τους αυτή δεν θα ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Δηλαδή μπορεί να δουν να τους επιβάλλονται οι κυρώσεις (το διπλάσιο της αξίας των τελών) παρότι έκαναν τη σχετική διόρθωση.

Τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά και εκ των υστέρων θα μπορούν να εξεταστούν τα «Αιτήματα» για διαγραφή, επιστροφή ή συμψηφισμό του ποσού που πλήρωσαν.

Και επειδή το… γοργόν και χάριν έχει, όσοι θέλουν να αποφύγουν τις περιπέτειες ή χρειάζονται για παράδειγμα άμεσα βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, είναι προτιμότερο να σπεύσουν στο myCar για διορθώσεις εντός προθεσμιών, αντί της διαδικασίας από την εφαρμογή «τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Αν μετά την εξέταση των δικαιολογητικών δεν προκύπτει απαλλαγή, τα τέλη του 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά, μαζί με τα πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπως απώλεια ή παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών, όπου δεν υπάρχουν πλήρη δικαιολογητικά, η εικόνα του οχήματος δεν αλλάζει στο σύστημα και η οφειλή παραμένει. Οι διορθώσεις από τις φορολογικές υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν έως τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Οι υπηρεσίες θα προβούν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, για να ακολουθήσουν αρχές Δεκέμβρη οι «καμπάνες».

Στις περιπτώσεις που από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2020, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μετά του προστίμου.

Οι κυρώσεις δεν αφορούν:

Οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία και

Οχήματα αποβιωσάντων ατόμων.

Ακόμα και μετά τη βεβαίωση πάντως, οι ιδιοκτήτες που θα προσκομίσουν εκ των υστέρων δικαιολογητικά μη οφειλής, μπορούν να επιτύχουν διαγραφή της οφειλής. Επιπλέον, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Οι κάμερες για οχήματα σε ακινησία

Αξίζει να σημειωθεί ότι από χθες έχουν ενεργοποιηθεί και οι κάμερες των αυτοκινητοδρόμων, που μεταξύ των άλλων, θα εντοπίζουν οχήματα που ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, κυκλοφορούν κανονικά.

Για τους παραβάτες τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι κάμερες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικά οδικά σημεία, εντοπίζοντας οχήματα χωρίς ασφάλιση, χωρίς ΚΤΕΟ ή σε παράνομη κυκλοφορία.

Από τις συνολικά 1.388 κάμερες, οι 1.000 θα μπορούν να καταγράφουν ακόμα και τα πρόσωπα των οδηγών. Τα δεδομένα θα διασταυρώνονται αυτόματα με την κεντρική βάση δεδομένων των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της ΑΑΔΕ, με τα πρόστιμα να εκδίδονται άμεσα και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Τα πάρκινγκ

Στο μεταξύ σε ένα ακόμα πεδίο εκτεταμένης φοροδιαφυγής θα επιχειρήσει να διεισδύσει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες εσόδων. Πρόκειται για τις «μαύρες» μισθώσεις υπόγειων πάρκινγκ ή ακόμα και πιλοτών πολυκατοικιών.

Ενόψει της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και της ψηφιακής βάσης όπου θα καταγράφει κάθε ακίνητο της χώρας, το πώς αξιοποιείται και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, θα πρέπει να δηλωθούν όχι μόνο τα διαμερίσματα αλλά και οι αποθήκες, τα πάρκινγκ, ακόμη και οι βοηθητικοί χώροι.

Με «οδηγό» λοιπόν το νέο Μητρώο θα επιχειρηθούν διασταυρώσεις, ώστε να εντοπισθούν ποιοι χώροι είναι δηλωμένοι και ποιοι όχι, μέσω των στοιχείων του Κτηματολογίου και του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι η μίσθωση θέσεων στάθμευσης με «μαύρα» χρήματα είναι πολύ διαδεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει με στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλες πόλεις. Εκεί όπου η ζήτηση για πάρκινγκ είναι εκρηκτική, η πιθανότητα «μαύρης μίσθωσης» θεωρείται δεδομένη.

Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο: από το Κτηματολόγιο θα φαίνονται οι ιδιοκτήτες, από το Taxisnet αν έχουν δηλώσει μισθωτήριο.

Ήδη εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους ενοικιαστές να καταγγέλλουν αδήλωτες μισθώσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας, στα πρότυπα του «MyDATA» και των εφαρμογών για τις αποδείξεις.

Για όσους εντοπιστούν να νοικιάζουν χωρίς μισθωτήρια ισχύουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ για μη υποβολή μισθωτηρίου, αναδρομικοί φόροι στο εισόδημα που δεν δηλώθηκε και προσαυξήσεις με τόκους.