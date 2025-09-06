#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Από τη Νομική του ΑΠΘ ξεκινούν τα μαθήματα με ΑΙ στα ελληνικά πανεπιστήμια

Το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που θα εντάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βοηθό διδασκαλίας στα μαθήματα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Πιλοτική εφαρμογή.

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:48

Η πιλοτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση αποτέλεσε το αντικείμενο συνομιλίας που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρύτανη και καθηγητές του ΑΠΘ, κατά την επίσκεψή του στο επετειακό περίπτερο του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Το ΑΠΘ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, «γίνεται το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που θα εντάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βοηθό διδασκαλίας στα μαθήματα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού και θα ξεκινήσει στη Νομική Σχολή», ενώ «το λογισμικό αυτό θα αξιοποιείται επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την υποβοήθηση διδασκόντων και φοιτητών».

«Στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κατόπιν όλων των συζητήσεων που είχαμε με την υπουργό Παιδείας, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, δεσμεύτηκε ότι, καθ’ όσον αρχίζει η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το επόμενο βήμα -το οποίο επίσης ξεκινάει με δέσμευσή του- είναι η πιλοτική εισαγωγή και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ανώτατα Ιδρύματα, αρχής γενομένης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης.

Σημειώνεται ότι στον εκθεσιακό χώρο του ΑΠΘ, όπου υπάρχει και ο βοηθός διδασκαλίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης, που απαντά σε ειδικές ερωτήσεις βελτιώνοντας τη διάδραση με τους φοιτητές, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης παρουσίασε στον πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο βοηθός.

«Πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη;» ήταν η ερώτηση που επέλεξε να θέσει ο πρωθυπουργός στον ψηφιακό βοηθό, που του έδωσε τη σωστή απάντηση, μαζί με επιπρόσθετες πληροφορίες για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

