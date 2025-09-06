Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα σημείωσε μεγάλη αύξηση των γυναικών που απασχολούνται στη ναυτιλία. Από τις 1.237 γυναίκες που απασχολούνταν το 2020, το 2024 έφθασαν τις 2.048, με το 80,1% να είναι έως 45 ετών και απ' αυτό το ποσοστό το 48,7% να είναι μέχρι 30 ετών. Αυτό ήταν το κυριότερο στοιχείο της μελέτης που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση «Διεθνείς καλές πρακτικές για την προώθηση της γυναικείας ναυτικής απασχόλησης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, από τον επιστημονικό υπεύθυνο, καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας Γαβριήλ Αμίτση.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης Νίκη Κεραμέως. «Το ΝΑΤ είναι ο αρχαιότερος ασφαλιστικός φορέας. Έχει αναπτύξει δράση προκειμένου να αναπτυχθεί το ναυτικό επάγγελμα. Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Η ελληνική ναυτιλία παίζει καίριο ρόλο, με τη χώρα μας να πρωτοπορεί στην γυναικεία απασχόληση η οποία είναι στο 7,8%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 2,4%. Αυτή η μελέτη μας ανοίγει πραγματικά τα μάτια για τη γυναικεία απασχόληση στην ελληνική ναυτιλία», τόνισε.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής; Απασχόλησης Άννα Ευθυμίου επισήμανε: «Είναι μια εκδήλωση που αναδεικνύει το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας και τη γυναικεία απασχόληση. Η μελέτη δεν είναι απλώς μια καταγραφή δεδομένων. Αναδεικνύει τις διεθνείς καλές πρακτικές και φωτίζει τα εμπόδια τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως στερεότυπα και ανισότητες. Οι Ελληνίδες που ασχολούνται με τη ναυτιλία αγγίζουν το 7,8% του ναυτικού εργατικού δυναμικού, αλλά αξίζει αυτό το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο».

Η διοικήτρια του ΝΑΤ Γεωργία Μανιάτη μίλησε για τον ρόλο του Ταμείου, τονίζοντας ότι «το ΝΑΤ με ιστορία άνω των 160 ετών συνεχίζει να είναι προσηλωμένο στον στόχο του, που είναι να στηρίζει τους ναυτικούς. Η ναυτοσύνη αποτελεί αποτελεί διαχρονικό βήμα προόδου και εξωστρέφειας για την Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στη ναυτιλία ανοίγουν νέους δρόμους για την ισότητα των φύλων. Η μελέτη αναδεικνύει τις πρακτικές και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο ναυτικό επάγγελμα».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Γαβριήλ Αμίτσης, ανακοίνωσε τα στοιχεία της μελέτης επισημαίνοντας:

«Πραγματοποιήθηκε το 2ο τρίμηνο του 2025 και είχε στόχο την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης στην ναυτιλία. Τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια δείχνουν άνοδο της γυναικείας παρουσίας. Το 2020 απασχολούνταν 1.237 γυναίκες, το 2021 «ανέβηκαν» στις 1.371 γυναίκες, το 2022 έφθασαν τις 1.619, το 2023 έγιναν 1.838 και πέρσι απασχολούνταν συνολικά 2.048 γυναίκες. Δηλαδή βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση χρόνο με τον χρόνο. Ο μέσος όρος των γυναικών στη ναυτιλία είναι 7,85%, με το 80,1% να είναι έως 45 ετών και το 48,7% ναι είναι μέχρι 30 ετών.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι, ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν γυναίκες σχεδόν μόνο στα επιβατικά πλοία, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που δουλεύουν σε δεξαμενόπλοια.

Η μελέτη αυτή ήθελε να αποτυπώσει τη γυναικεία απασχόληση και να αναδείξει τις αντιπροσωπευτικές διεθνείς προοπτικές. Φυσικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και διάφορες προκλήσεις, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, η υιοθέτηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και η περιορισμένη ενημέρωση για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Τέλος, η αντιμετώπιση των προκλήσεων μπορεί να γίνει με την προώθηση της ισότητας των φύλων, την εφαρμογή ελαχίστων ορίων για την απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και την εφαρμογή ελαχίστων ορίων για την κοινωνική προστασία των ναυτικών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ