Οριακή αύξηση για τον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Οι εταιρείες που έχουν υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων κατέγραψαν τζίρο 39,4 δισ. ευρώ έναντι 38,6 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:13

 

 

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 39.463.054 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, που είχε ανέλθει 38.615.032 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 19,2%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,3%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

