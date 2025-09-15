#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης καταγγέλλει ο ΟΣΕ

Βλάβη που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς προέκυψε γιατί άγνωστος έκοψε τις οπτικές ίνες με ψαλίδι, υποστηρίζει.

Δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης καταγγέλλει ο ΟΣΕ

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:10

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με αυστηρή τήρηση των κανόνων του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Κάτι που προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Ο ΟΣΕ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Τιθορέα

Απεργία στον σιδηρόδρομο, ποια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν

Σε 24ωρη απεργία οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train την Πέμπτη 11/9

Επτά μέρες απεργίας φρενάρουν το Μετρό στο Λονδίνο!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο