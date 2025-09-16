Πατάει γκάζι η Εφορία για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια

Τη γρήγορη μετάβαση στην εποχή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, επιχειρεί η Φορολογική Διοίκηση με ισχυρό δέλεαρ τις φορολογικές εκπτώσεις σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσοι υιοθετήσουν το σύστημα έως και δύο μήνες πριν από την επίσημη ημερομηνία (δεν έχει ορισθεί ακόμα) θα κερδίσουν σημαντικές φορολογικές εκπτώσεις και κίνητρα, τα οποία αφορούν κυρίως στις δαπάνες για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Τα κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για δαπάνες που διενεργούνται από το φορολογικό έτος 2025, εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ήδη από 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G (Business to Government) για δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το νέο σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά από τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο τουλάχιστον από 200.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια για τις μικρότερες. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, καθώς καθιστά πρακτικά αδύνατη την έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων.

Όσον αφορά στο «μονοπάτι» που οδηγεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, προβλέπεται η αποστολή από την πλευρά των επιχειρήσεων, των στοιχείων των συναλλαγών τους σε έναν από τους 27 πιστοποιημένους παρόχους οι οποίοι θα εκδίδουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Το παραστατικό θα αποστέλλεται τόσο στον εκδότη όσο και στον παραλήπτη, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο και στην πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ. Έτσι η φορολογική διοίκηση θα έχει άμεση εικόνα για τον συνολικό όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Τα κίνητρα

Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα απολαμβάνουν οφέλη, τα οποία δεν θα ισχύσουν για τις υπόλοιπες.

Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%, και

που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%, και Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο ημερολογιακό έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) το έτος πραγματοποίησής της.

Η Κομισιόν

Τα …καλά που θα φέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση για την οικονομία και τις επιχειρήσεις, είναι πολλά σύμφωνα με την Κομισιόν. Μεταξύ των άλλων: