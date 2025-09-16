#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ταμειακό πλεόνασμα 1,72 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46.697 εκατ. ευρώ, από 43.422 εκατ. ευρώ πέρυσι

Ταμειακό πλεόνασμα 1,72 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:15

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.723 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.368 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46.697 εκατ. ευρώ, από 43.422 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 42.189 εκατ. ευρώ, από 38.760 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στα 2,64 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό ων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΤτΕ: Πρώτη επιμορφωτική ημερίδα για καθηγητές οικονομικής εκπαίδευσης

Πιερρακάκης: Επιταχύνουμε τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια των νέων δανείων τον Ιούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο