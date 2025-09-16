#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάνω από 57 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών αεροδρομίων το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου. Μεγάλη άνοδος στην Κρήτη, ρεκόρ στη Σύρο. Τα στοιχεία της ΥΠΑ.

Αυξημένη 4,6% η επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:24

Άνοδο 6,7% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία: το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στα 8.924.516 επιβάτες, έναντι 8.361.342 επιβατών το 2024.

Αύγουστος 2025: +6,9% στην επιβατική κίνηση για το «Νίκος Καζαντζάκης»

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε φέτος τον Αύγουστο 1.789.861 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης 6,9% σε σχέση με πέρυσι τον ίδιο μήνα. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Αύγουστο του 2025, σε σύγκριση με το 2024, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σύρου +105,3% (3.763 επιβ. το ’25 - 1.833 επιβ. το ’24), στο αεροδρόμιο Νάξου +19,3% ( 39.464 επιβ. το ’25 - 33.073 επιβ. το ’24) και στο αεροδρόμιο Αστυπάλαιας +18,4% ( 6.029 επιβ. το ’25 - 5.092 επιβ. το ’24).

Άνοδο 4,6% στην επιβατική κίνηση και 3,5% στις κινήσεις αεροσκαφών για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 4,6% προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 έφτασε τα 57.475.778 έναντι 54.946.379 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, συνολικά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 432.917 πτήσεις, έναντι 418.160 πτήσεων το 2024.

