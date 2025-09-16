Παπαθανάσης: Ακόμη πιο γρήγορα σε οικονομία και κοινωνία οι διαθέσιμοι πόροι

Στρατηγικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην χάσει η χώρα ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα διαθέσιμα χρήματα να εισρεύσουν ακόμα πιο γρήγορα στην ελληνική οικονομία, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επί του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

Το νομοσχέδιο υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και υπηρετεί το σκοπό, τα διαθέσιμα χρήματα να διατεθούν ακόμα πιο γρήγορα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, να επιτευχθεί ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων, δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το 2025, συνολικά, θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία 14,6 δισ. ευρώ, εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Όπως εξήγησε, με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά την εκτέλεσή του.

«Το ΑΠΔΕ, το 2025 ανέρχεται σε 14,6 δισ. ευρώ. Έως αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει 7,5 δισ. στην ελληνική οικονομία, για το 2025, δηλαδή το 51,5%. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα τις τελευταίες δεκαετίες και αν συνυπολογίσουμε και το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων το 2026, που θα ανέλθει στα 16,7 δισ. ευρώ, θα δούμε ότι η Ελλάδα και αυτή κυβέρνηση έχει σχεδιάσει έτσι ώστε με τη διαπραγμάτευση της να πετύχει ένα μεγάλο κέρδος το οποίο επιστρέφει στην κοινωνία, με όλα τα προγράμματα», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τη μεταφορά και αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, «θωρακίζεται η λειτουργία του ΕΣΠΑ, με διαδικασίες που αφορούν στη στελέχωση και διοίκηση, θεσπίζονται στοχευμένες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όσον αφορά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι η απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ο αναπληρωτής υπουργός, αφού επισήμανε ότι παρακολουθείται αυστηρά και έχει αυστηρούς κανόνες, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, σε απορρόφηση πόρων του ΤΑΑ, ως προς το ΑΕΠ.

«Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες, στις εκταμιεύσεις πόρων που προέρχονται από τα αιτήματα. Παραμένει στις πρώτες θέσεις σε αριθμό αιτημάτων και αυτό συνεχίζεται. Έχουμε ήδη λάβει 21,3 δισ. ευρώ, αναμένουμε την εκταμίευση της έκτης δόσης, που είναι 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα λάβουμε, αφού ήδη γίνει προέγκριση, και επομένως θα φτάσουμε 65% της εκταμίευσης του ΤΑΑ. Αναμένεται να αιτηθούμε 1,8 δισ. στο δανειακό σκέλος, για το οποίο πράγματι, η αίτησή του καθυστέρησε, διότι έπρεπε να πετύχουμε ορισμένους στόχους», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Όπως εξήγησε, υπήρξε μια καθυστέρηση στις ψηφιακές επενδύσεις, από τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας πάντως ότι και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου θα υποβληθεί και το αίτημα για το 1,8 δισ. του δανειακού σκέλους. Ως προς τις επιδοτήσεις, όπως έκανε γνωστό, γίνεται προετοιμασία για το έβδομο αίτημα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο, αφού έχει υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα. «Θα το πετύχουμε και αυτό και παραμένουμε και πάλι στις πρώτες χώρες της Ευρώπης, ως προς την απορρόφηση και εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ», όπως επίσης ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η Ελλάδα και εκεί παραμένει στις πρώτες τρεις θέσεις, των 27, στην απορρόφηση των πόρων. Σημείωσε δε, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε «ενώ ήμασταν ουραγοί το 2019, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020» και στοχεύει και τώρα να παραμείνει η Ελλάδα πρώτη στις απορροφήσεις και αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στην κοινωνία και την οικονομία.

Ο εισηγητής της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός είπε ότι το νομοσχέδιο στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ΑΠΔΕ. Στόχος είναι, όπως τόνισε, η επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και η βελτίωση της άσκησης της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, είπε ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου μαρτυρά κακό αρχικό σχεδιασμό και μεγάλες καθυστερήσεις και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τις αξιολογήσεις σε φωτογραφικές ρυθμίσεις, ότι μοιράζει bonus σε ημετέρους την ώρα που άξιοι υπάλληλοι μένουν στην… απέξω και ότι είναι πολύ γενναιόδωρη στους επενδυτές, ειδικά όταν διαθέτει δημόσια περιουσία.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ο τρόπος που διανέμονται οι πόροι είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο, ότι υπάρχουν πόροι που λιμνάζουν, τα ορόσημα έχουν καλυφθεί σε μικρό ποσοστό, ενώ τα αιτήματα τροποποιήσεων που έχουν υποβληθεί αποδεικνύουν τις δομικές αδυναμίες στο σχεδιασμό και στη διαχείριση του προγράμματος.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης είπε ότι τα ζητήματα του νομοσχεδίου δεν απασχολούν τον ελληνικό λαό αλλά είναι ζητήματα για την δημιουργία υποδομών διαχείρισης κονδυλίων, προνόμια για τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται, για την δημιουργία προϋποθέσεων που διευκολύνουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, ενώ ο λαός σηκώνει στις πλάτες του το φορτίο.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος είπε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διαδικαστικές διατάξεις για την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που έχει πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ευρωπαϊκά πακέτα. Το νομοσχέδιο τεκμηριώνει την έλλειψη οργάνωσης και την αδιαφορία για την πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, είπε ο κ. Βιλιάρδος.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στην απορρόφηση πόρων για να σημειώσει ότι «η Ελλάδα είναι η χώρα των χαμένων ευκαιριών», γιατί ενώ είχε πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες, και από εθνικούς πόρους και από ευρωπαϊκούς, δεν άλλαξε ριζικά ώστε να γίνει μια πετυχημένη χώρα.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αντί να καταθέσει ένα νομοσχέδιο με στρατηγικό βάθος, φέρνει ένα συνονθύλευμα, ένα μωσαϊκό διορθώσεων που δεν λύνουν τα μεγάλα προβλήματα, ούτε χαράσσουν μια καθαρή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι οι εκταμιεύσεις του ΤΑΑ έχουν καθυστερήσει και το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, με συνέπεια η κυβέρνηση να μην πείθει ότι θα καταφέρει τελικά να εκταμιεύσει όλα τα ποσά. Αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι «βρίσκονται στο κόκκινο» οι εκταμιεύσεις και στα 195 ορόσημα που πρέπει να εκπληρωθούν, για να καταλήξει ότι απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, η κυβέρνηση κάνει με το νομοσχέδιο…μερεμέτια.

«Οι διατάξεις του νομοσχεδίου συνοψίζονται σε δύο λέξεις: αναβάθμιση και ευελιξία για τις υπηρεσίες που χειρίζονται χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδούμενα προγράμματα», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας ότι η ισχυροποίηση και ενδυνάμωση δομών θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη. Ο βουλευτής σχολίασε και την κριτική κομμάτων της αντιπολίτευσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. «Δεν είναι μόνο τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη, τι λένε οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, την προερχόμενη από την ΝΔ ή τι λένε μόνο άρθρα στον τύπο ή οι διεθνείς οργανισμοί. Χθες, δεν ήταν εδώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Costa, ο οποίος εξήρε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας; Και να πούμε ότι δεν τους ακούμε αυτούς. Δεν βλέπουμε τα ψυχρά νούμερα; Τους αριθμούς;», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Καθοριστικής σημασίας», χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος το άρθρο του νομοσχεδίου που «δικαιώνει τους καταθέτες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας», όπως είπε.

«Μια μάχη που δίνω πολλά χρόνια, επιτέλους φθάνει σε αίσιο τέλος. Το άρθρο αφορά συμπολίτες μας που πριν λίγους μήνες τελικά δικαιώθηκαν τόσο από τον Άρειο Πάγο όσο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας», είπε ο κ. Κουκουλόπουλος και αναφέρθηκε και στις συναντήσεις που είχε με τον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή δικαίωσης σε όλους τους ζημιωθέντες καταθέτες, ακόμα και σε όσους δεν προσέφυγαν δικαστικά και σε όσους δικαιούνται ποσό άνω του ανώτατου ορίου που μέχρι τώρα προβλεπόταν να δίνει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων).

Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και επισήμανε ότι εκκρεμεί η αλλαγή χρήσεων γης στην Πανεπιστημιούπολη, προκειμένου να προχωρήσουν το ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών, το Τεχνολογικό Πάρκο («Θύλακας Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων») και το Πράσινο Κέντρο Δεδομένων όπου θα φιλοξενηθεί ο «υπερυπολογιστής» («AI Factory»), στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ