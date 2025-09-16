Καλαφάτης: Προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης η στήριξη του υγιούς επιχειρείν

«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες δεν επηρεάζουν απλώς την εξέλιξη του κόσμου. Ουσιαστικά είναι εκείνες που τον διαμορφώνουν. Οι σύγχρονες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κβαντική μηχανική, η ρομποτική, η βιοτεχνολογία ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα πραγματικότητα.

H συνεργασία των stake holders ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας όπως των εκπροσώπων της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και των εκπροσώπων της αγοράς, δημιουργεί το σύγχρονο αναπτυξιακό μείγμα που χρειαζόμαστε για να πάμε μπροστά», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, σε χαιρετισμό του στο Bio3 Forum 2025, που διοργάνωσε η BioInnovation Greece στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Στη χώρα μας αυτή η κατεύθυνση αυτή της συνεργασίας έχει δοθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να ενισχυθούν μέσα από την πρόοδο και βελτίωση των ερευνητικών υποδομών. Και να αξιοποιήσουν σύγχρονα προγράμματα για να μπορέσει η χώρα μας όχι μονάχα να συμμετέχει σε αυτή τη διαμόρφωση του νέου κόσμου αλλά να διαδραματίσει έναν πρωτοποριακό ρόλο. Το Bio3 Forum θεωρώ ότι θα μας δώσει μια άλλη προοπτική προκειμένου να κερδίσουμε κομμάτι του μέλλοντος που μας ανήκει».

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα: «Επιταχύνοντας την καινοτομία: Η στρατηγική δύναμη των συνεργασιών στην Βιοτεχνολογία», ο υφυπουργός Ανάπτυξης αφού επισήμανε ότι: «απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος και ανάπτυξη στη χώρα μας είναι η στήριξη του υγιούς επιχειρείν», τόνισε ότι: «H κυβέρνηση προχωρά με βήματα γοργά την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους τόσο μέσα από τη δημιουργία ξεχωριστού τομέα για την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και με σημαντικές συμφωνίες για τα ζητήματα αυτά με εταιρείες κολοσσούς όπως η OpenAI και η Google».

Σχετικά με πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το υπουργείο όσον αφορά στον τομέα της βιοτεχνολογίας ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στις επιδόσεις των ερευνητικών κέντρων και μίλησε ειδικότερα: «για την πρωτοπορία της Θεσσαλονίκης στην πανευρωπαϊκή μάχη κατά του καρκίνου με το έργο του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, μέσω του οποίου η Ελλάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CANDLE».

Υπενθύμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ για την προαγωγή των κλινικών μελετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αλλά και την κύρωση από τη Βουλή, στις 26 Ιουνίου 2025, της τροποποιημένης συμφωνίας ELIXIR για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Βιολογικών Δεδομένων, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δομές στον χώρο των βιοεπιστημών.

Μιλώντας για το χώρο του φαρμάκου ο υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι: «Με τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης την τελευταία εξαετία η χώρα μας παράγει πλέον πανευρωπαϊκά το 50% των ογκολογικών φαρμάκων της Ευρώπης, το 25% των φαρμάκων πενικιλίνης και το 30% των καρδιο-μεταβολικών φαρμάκων. Με τα κίνητρα που δώσαμε, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις στην έρευνα και παραγωγή φαρμάκων με αποτέλεσμα να έχουμε τη δημιουργία 10 νέων εργοστασίων και 14 νέων ερευνητικών κέντρων».

Για να καταλήξει: «Μια ουσιαστική πρωτοβουλία μας στο υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback με τον δραστικό περιορισμό του και ταυτόχρονα τον συμψηφισμό του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες».