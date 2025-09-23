Φλωρίδης: Οι δικαστές δεν είναι μαριονέτες, η απαξίωση του θεσμού απειλεί τη Δημοκρατία

Σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας», ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Φλωρίδης, στην αρχή της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν ότι «ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης είναι μεταρρυθμίσιμος».

Μίλησε για τα πρώτα θετικά αποτελέσματα του Δικαστικού Χάρτη, που «άλλαξε δεδομένα που καθυστερούσαν πάνω από έναν αιώνα», προανήγγειλε μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο ως το τέλος του έτους, ενώ στάθηκε και στις τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων που «επανατοποθετούν ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, με σεβασμό και στα δικαιώματα των θυμάτων».

Στην συνέχεια, αναφερόμενος σε σχόλια ότι η κυβέρνηση μπορεί με ένα «νεύμα» να καθοδηγήσει τη Δικαιοσύνη, σημείωσε: «Αν ισχύει αυτό, τότε έχει ζήτημα η Δικαιοσύνη. Κανείς υπουργός όμως δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. “Κάνε ένα νεύμα και αυτή θα ακούσει” – είναι προσβλητική αυτή η διατύπωση - σαν να είναι μαριονέτες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης».

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «απαξιωτική συμπεριφορά προς ανθρώπους που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τον θεσμό». Τόνισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί με σαφείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες και ότι είναι «μεγάλο ψέμα να θεωρούν ότι έχουν απορριφθεί αιτήματα που ακόμη τίθενται».

Αναγνώρισε πως καθυστερήσεις πολλές φορές υπάρχουν επειδή «η Δικαιοσύνη δεν είναι όπως η πολιτική· δεν απαντά με συνθήματα αλλά με τεκμηρίωση, με βάθος και επάρκεια σε κάθε αίτημα».

Ο Υπουργός τέλος μίλησε για προσπάθεια απαξίωσης της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «ο λαός δεν κάθεται να κάνει αναλύσεις· όταν οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις αμφισβητούν τον θεσμό, τότε μένει η εντύπωση ότι κάτι κακό υπάρχει εκεί». Ξεκαθάρισε ότι «η θέση και η στάση της κυβέρνησης είναι πως η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί απολύτως ανεξάρτητα».

Προηγήθηκε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Βερβεσού, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ταχεία και ανεξάρτητη απονομή δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση ανάπτυξης. Επικαλέστηκε δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 56% των πολιτών δηλώνουν αρνητική γνώμη για την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, μιλώντας για «κλονισμό της πίστης των πολιτών». Ζήτησε ενίσχυση θεσμικών δικλείδων ασφαλείας, ώστε η ηγεσία της Δικαιοσύνης να εκλέγεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα και όχι από την εκτελεστική εξουσία, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερους δικαστικούς γραμματείς, καλύτερες υποδομές και υπογράμμισε τη σημασία του ψηφιακού άλματος.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)