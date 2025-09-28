Επενδυτές, επιχειρηματίες και funds είδε στη Νέα Υόρκη ο Χάρης Θεοχάρης

Επαφές με επενδυτές, επιχειρηματίες και funds είχε στη Νέα Υόρκη ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, στο περιθώριο της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, συμμετέχοντας στο πρόγευμα εργασίας του Bloomberg – παρουσία, μεταξύ άλλων, και του προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας – παρουσίασε τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας στη νέα οικονομία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και επιχειρηματικά αξιόπιστη χώρα, χάρη στην πολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια και τη γεωστρατηγικά σημαντική θέση της.

Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε την εστίαση της ελληνικής οικονομίας στις εξαγωγές και στην υποδοχή επενδύσεων, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, στο γεύμα εργασίας της SEECP με υπουργούς και εκπροσώπους χωρών της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρθηκε στις επιτυχίες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, στην ίδρυση της οποίας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο η Ελλάδα.

Μιλώντας στην 1η Διετή Σύνοδο του ΟΗΕ για μια Βιώσιμη, Συνεκτική και Ανθεκτική Παγκόσμια Οικονομία, παρουσίασε τις τρεις βασικές προτεραιότητες της Ελλάδας: ενσωμάτωση για διαφανή και συμμετοχική οικονομική διακυβέρνηση, χρηματοδότηση για βιώσιμη ανάπτυξη με πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και ανθεκτικότητα μέσω διεθνούς συνεργασίας. Υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τον πυρήνα αυτών των προσπαθειών και επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος.

Στη συνάντησή του με τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σουλτάν Αλ Γιαμπέρ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση υφιστάμενων επενδύσεων και στη διερεύνηση νέων ευκαιριών.

Ο κ. Θεοχάρης συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε επαφές του με επενδυτές με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ είχε επίσης εκτενή συζήτηση με υψηλόβαθμα στελέχη της Amazon σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας στη χώρα μας και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ news, ο υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και θαυμασμός για όσα έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως «είναι ξεκάθαρο σε όλους τους επενδυτές ότι η χώρα μας αποτελεί σπάνιο παράδειγμα κράτους που έχει βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά του». Αυτό, όπως είπε, προσφέρει ασφάλεια ότι «δεν θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού», καθώς οι επενδυτές γνωρίζουν πως χώρες με δημοσιονομικές δυσκολίες –όπως αυτή την περίοδο η Γαλλία– προχωρούν συχνά σε αιφνίδιες αλλαγές στη φορολογία και στη ρύθμιση των αγορών.

Συναντήθηκε, επίσης, με τον Das Johnston, υπεύθυνο της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον IMEC, ενώ παρακολούθησε τη βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το διεθνές Βραβείο Templeton.

Στο περιθώριο των εργασιών είχε σύντομη συνομιλία με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τέλος, συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συζήτησαν για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των δεσμών της με την πατρίδα, συμφωνώντας να συνεχίσουν από κοινού τις προσπάθειες για την εμβάθυνση της συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής με την Ελλάδα.