#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΤτΕ: Το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SII) στην Ελλάδα για το 2025.

ΤτΕ: Το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:38

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions - O-SII) στην Ελλάδα για το 2025. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ως O-SII σε ενοποιημένη βάση τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Πειραιώς Financial Holdings A.E. και Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., και σε ατομική βάση τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Επίσης, καθόρισε το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2026 στο 1,25% για το ίδρυμα Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και στο 1% για τα ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε ενοποιημένη βάση, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε ατομική βάση, και Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ατομική βάση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026.

H μεθοδολογία, την οποία εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των O-SII και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII, αποτυπώνεται στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 221/1/17.10.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6141).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούν το μέγεθος, τη σημασία για την οικονομία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και το βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα τέσσερα αυτά κριτήρια αντιστοιχούν υποχρεωτικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε ιδρύματος, που εκφράζεται σε μονάδες βάσης (μ.β.). Όσα ιδρύματα υπερβαίνουν τις 350 μ.β. (κατώφλι βαθμολογίας) θεωρούνται O-SII λόγω της συστημικής τους σημασίας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στουρνάρας: Μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία η Βόρεια Ελλάδα

ΤτΕ: Παγωμένες οι χορηγήσεις, αυξημένες 2 δισ. οι καταθέσεις

Ελένη Βρεττού: Στο 11% ο CET1 της CrediaBank στα τέλη του 2026

Τράπεζα της Ελλάδος: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό Datathon 2025

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο