Αύξηση 4% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) κατέγραψε άνοδο 2,1%. Ταυτόχρονα εποχικά διορθωμένος ο δείκτης καταγράφει οριακή πτώση.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:16

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

