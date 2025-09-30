Αύξηση 4% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούλιο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.