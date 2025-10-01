#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β'»: Πάνω από 150.000 αιτήσεις για τα voucher

Με προϋπολογισμό 61,2 εκατ. ευρώ to pr;ogramma δίνει τη δυνατότητα απόκτησης νέων ψηφιακών εργαλείων μέσω επιταγών (vouchers), καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες όπως η προμήθεια POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η αναβάθμιση ταμειακών συστημάτων.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 17:38

Με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β΄», που υλοποιείται από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω υιοθέτησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τιμολόγησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β΄», αποτελεί μέρος της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με προϋπολογισμό 61,2 εκατ. ευρώ δίνει τη δυνατότητα απόκτησης νέων ψηφιακών εργαλείων μέσω επιταγών (vouchers), καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες όπως η προμήθεια POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αναβάθμιση ταμειακών συστημάτων, η αντικατάσταση φορολογικών μηχανισμών, καθώς και η τεχνική υποστήριξη για ασφαλείς και διασυνδεδεμένες συναλλαγές. 

Συνολικά, κατά το διάστημα 23 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2025 υποβλήθηκαν 151.469 αιτήσεις, στις ακόλουθες Κατηγορίες: 

  • Κατηγορία 1 (Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS): 53.562 αιτήσεις
  • Κατηγορία 3 (Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικών τιμολόγησης): 38.372 αιτήσεις
  • Κατηγορία 4 (Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS): 7.420 αιτήσεις
  • Κατηγορία 5 (Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση υφιστάμενων ΕΑΦΔΣΣ και μη δυνάμενων να αναβαθμιστούν ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ): 22.754 αιτήσεις
  • Κατηγορία 6 (Προμήθεια νέου ταμειακού συστήματος ή αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ), ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης): 5.963 αιτήσεις
  • Κατηγορία 7 (Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις λογισμικού και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένου POS): 23.398 αιτήσεις 

Η μαζική συμμετοχή αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης στήριξης στον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης. 

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές Β΄» είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ), κεντρικός κόμβος σχεδιασμού ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

