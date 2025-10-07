Ποιοι φόροι θα φέρουν έξτρα έσοδα 2,6 δισ. ευρώ το 2026

Σε 93 εκατ. ευρώ ανέρχεται το «καθαρό» κέρδος που θα μοιραστούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (και περισσότερο για οικογένειες με παιδιά και νέους).
«… ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα», αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Η αύξηση των εισοδημάτων λόγω ακριβώς των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα οδηγούν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και κατά συνέπεια σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.
Στην αύξηση των φορολογικών εσόδων συμβάλλει επίσης η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγηση περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι θα δουν τα οφέλη το 2027. Μάλιστα το 2026 θα φορολογηθούν για υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς αυτό θα υπολογιστεί με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μηνιαίως.
Με λίγα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που προκύπτουν για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους από τις φορολογικές παρεμβάσεις θα μπουν στη μια τσέπη των φορολογουμένων και θα βγουν -κατά ένα μεγάλο μέρος- από την άλλη για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.
Συνολικά τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν το 2026 κατά 2,649 δισ. ευρώ, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της κατανάλωσης, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, με τις κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, απώλειες εσόδων θα έχει το δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω των χαμηλότερων συντελεστών στη φορολογική κλίμακα που ευνοούν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα του «λογαριασμού» κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού:
- Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025 με τα έσοδα από ΦΠΑ να διαμορφώνονται στο ποσό των 29,508 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ έναντι του 2025. Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) θα ανέλθουν σε 7,447 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα διαμορφωθούν σε 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στην φορολογική κλίμακα. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το 2026.
- Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).
- Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής θα διαμορφωθούν στα 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.
- Οι φόροι κεφαλαίου θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2025 και τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους σε 2,334 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.
- Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 7,955 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.