Ποιοι φόροι θα φέρουν έξτρα έσοδα 2,6 δισ. ευρώ το 2026

Σε 93 εκατ. ευρώ ανέρχεται το «καθαρό» κέρδος που θα μοιραστούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (και περισσότερο για οικογένειες με παιδιά και νέους).

«… ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα», αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Η αύξηση των εισοδημάτων λόγω ακριβώς των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα οδηγούν σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και κατά συνέπεια σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Στην αύξηση των φορολογικών εσόδων συμβάλλει επίσης η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγηση περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι θα δουν τα οφέλη το 2027. Μάλιστα το 2026 θα φορολογηθούν για υψηλότερο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς αυτό θα υπολογιστεί με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ μηνιαίως.

Με λίγα λόγια, το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που προκύπτουν για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους από τις φορολογικές παρεμβάσεις θα μπουν στη μια τσέπη των φορολογουμένων και θα βγουν -κατά ένα μεγάλο μέρος- από την άλλη για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.

Συνολικά τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν το 2026 κατά 2,649 δισ. ευρώ, λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης, της κατανάλωσης, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τα φορολογικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, με τις κύριες πηγές αύξησης να είναι ο ΦΠΑ με 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, απώλειες εσόδων θα έχει το δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω των χαμηλότερων συντελεστών στη φορολογική κλίμακα που ευνοούν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, καθώς και από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα του «λογαριασμού» κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικότερα με βάση τις προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού: