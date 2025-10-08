Τσιάρας: Πρόθεσή μας οι πληρωμές των αγροτών να γίνουν άμεσα

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών, την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε σήμερα (8/10) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας φιλοξενήθηκε στο ΕΡΤnews.

«Πρέπει να ενσωματωθούν οι πραγματικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, έλεγχοι που δεν υπήρχαν πριν, είναι μια διαδικασία που έχει πολυπλοκότητα. Σήμερα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε πληρωμές αν προηγουμένως δεν γίνουν έλεγχοι, αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης», διευκρίνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών και πρόσθεσε: «Γίνεται αγώνας δρόμου για να κλείσει αυτός ο κύκλος όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι έλεγχοι έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στη διαδικασία, αυτοί οι έλεγχοι έχουν και ευρήματα που θα ανακοινωθούν. Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό».

Ο υπουργός τόνισε ότι «το μείζον είναι να μην διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας είναι εξαρτημένος από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Δεν έχουμε δικαίωμα να θέσουμε υπό οποιαδήποτε διακινδύνευση του ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτές οι καθυστερήσεις πλήττουν τους έντιμους ανθρώπους, αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα».

Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο

Για την ένταση που σημειώθηκε στη Λιβαδειά, με αγρότες που εισέβαλαν στον χώρο όπου θα διεξαγόταν η παρουσίαση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε: «Όταν ενημερώθηκα ότι υπήρχε ένταση από τους συλλόγους αγροτών, ζήτησα να έχω συνάντηση μαζί τους, πριν την κανονική σύσκεψη, στην οποί ήταν προσκεκλημένοι οι εκπρόσωποί τους. Δεν έλαβα απάντηση μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Τους ζήτησα να κάνουμε μια συνάντηση στο περιθώριο της συγκεκριμένης εκδήλωσης και δέκα λεπτά μετά το επεισόδιο κάναμε συνάντηση, κατά την οποία αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στο τέλος της συνάντησης υπήρξε κατανόηση και από δικής τους πλευράς για αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε στο υπουργείο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην υπάρξουν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο».

Σύντομα η αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε και για το μεγάλο ζήτημα της ευλογιάς που απασχολεί τους κτηνοτρόφους της χώρας.

«Θέλουμε να αποφύγουμε πάση θυσία το lockdown. Υπάρχουν που αφορούν τον περιορισμό όλων των μετακινήσεων ειδικά σε περιοχές με κρούσματα. Η ευθύνη δεν είναι μόνο τα μέτρα που επιλέγει το yπουργείο, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν μέσα από διαδικασία, είναι οι Περιφέρειες και οι κτηνοτρόφοι.

Κάνω έκκληση, πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο. Προφανώς είναι ζήτημα η εκρίζωσή της, από την άλλη η παρατεταμένη περίοδος της ζωονόσου στην Ελλάδα θα προκαλέσει πρόβλημα στις εξαγωγές.

Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου ή το υπουργείο από τον επιμερισμό των ευθυνών».

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι «αναμένεται η τελευταία υπογραφή ώστε να δώσουμε αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα του τελευταίου χρονικού διαστήματος, η οποία θα είναι 250 ευρώ ανά ζώο. Δίνουμε την μακράν μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη. Διαλέξαμε την υψηλή αποζημίωση για βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν δίνονται αποζημιώσεις αν δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας».

Πιθανό να χρειαστεί να κληθούν και άλλοι μάρτυρες στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ανέφερε: «Φαντάζομαι ότι είμαι στη λίστα αυτών που θα κληθούν στην εξεταστική επιτροπή. Όσα διαλαμβάνονται στην Εξεταστική Επιτροπή αφορούν σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Πρέπει να βλέπει κανείς τα πράγματα με όσο το δυνατό γίνεται αντικειμενική ματιά, να μην προσπαθεί είτε να τα στρέψει μέσα από μια λογική ή μια θεώρηση μικροκομματικού οφέλους, αλλά μέσα από μια λογική αποκάλυψης της αλήθειας.

Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην εξεταστική επιτροπή και μέσα από τη συζήτηση που διαλαμβάνονται βγαίνουν και άλλα ζητήματα, πιθανόν θα χρειαστεί να κληθούν και άλλοι μάρτυρες.

Δείχνει κατά πόσο σωστή ήταν η θέση της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να οδηγηθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή για να μπορούν όλα τα δεδομένα, όλα τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να μαρτυρήσουν ή να καταθέσουν κάτι, να βρεθούν ενώπιον της Εξεταστικής επιτροπής, γιατί τότε μόνο θα υπάρχει μία πλήρης εικόνα και τότε θα ξέρουμε τι έχει συμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή μέχρι και σήμερα.

Πρέπει να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να φανούν τα γεγονότα μέσα από την πραγματική τους διάσταση».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί από την ελληνική κοινωνία

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Έχει κριθεί αρκετές φορές από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι να ασχολείται κάποιος με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα. Να μπορέσουμε μέσα από τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση να δώσουμε στην πατρίδα μας τη δυνατότητα μιας σταθερής συνέχειας.

Δείτε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δείτε τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Χώρες οι οποίες ήταν οι πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, πραγματικά συνταράσσεται και διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έχει μεγάλη σημασία να δει και να κρίνει κανείς πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.

Και πραγματικά νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και παρά το ότι όντως μετά από ενδεχομένως κάποια καταγεγραμμένη κόπωση που υπάρχει στη δεύτερη κυβερνητική θητεία, η δυνατότητα που δίνεται στην ελληνική κοινωνία να παραμείνει στην τροχιά σταθερότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που θα μπορούν να έχουν έναν πραγματικό ρόλο και η γενικότερη παρουσία τους να δημιουργεί δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι παρά μόνο με αυτή την κυβέρνηση και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Πηγή: ertnews.gr