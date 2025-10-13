Μόλις το 11% των εργαζόμενων είναι «Future-Ready»

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως θεωρούνται “future-ready”, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Global Workforce of the Future του Ομίλου Adecco (τα ευρήματα είναι ακόμη χαμηλότερα για την Ελλάδα, με μόλις 5%).

Η έρευνα δείχνει ότι οι future-ready εργαζόμενοι δεν προκύπτουν τυχαία· διαμορφώνονται μέσα από στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη. Το να γίνεις future-ready δεν είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς μάθησης και επένδυσης σε δεξιότητες. Το 93% αυτών έχει εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης, ενώ το 95% συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις ηγεσίας.

Ποιοι είναι οι Future-Ready εργαζόμενοι;

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν μόνο το 11% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, αλλά υπερέχουν σημαντικά έναντι των υπολοίπων. Διαθέτουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές και παρουσιάζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Προσαρμοστικότητα (Adaptability): Προσαρμόζονται εύκολα σε νέα εργαλεία, διαδικασίες και ευθύνες.

Τεχνολογική εξοικείωση (Tech-savviness): Πειραματίζονται ενεργά με AI και ψηφιακά εργαλεία για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα.

Προδραστικότητα (Proactivity): Αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, μαθαίνοντας νέες δεξιότητες και παρακολουθώντας τις τάσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί;

Η αδυναμία εξεύρεσης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες συνιστά έναν από τους πιο κρίσιμους ανασταλτικούς παράγοντες για την επιχειρησιακή ανάπτυξη. Όντως στις μέρες μας, οι οργανισμοί ανεξαρτήτως κλάδου αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς αλλαγές. Καλούνται να μετασχηματίσουν την ανθρωποδύναμή τους για να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις και καθώς μεταβαίνουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν στο επίκεντρο την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό, ο αντίκτυπος στις απαιτούμενες δεξιότητες είναι αναπόφευκτος.

Για να δημιουργήσουν ένα ανθεκτικό και προσαρμοστικό ανθρώπινο δυναμικό, οι εργοδότες πρέπει να επενδύσουν σε στοχευμένες πρακτικές ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση δεξιοτήτων με χρήση data-driven εργαλείων για τον εντοπισμό κενών, τη διαφάνεια στις ευκαιρίες καριέρας ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα, καθώς και την παροχή εξατομικευμένων πλάνων ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε εργαζομένου. Παράλληλα, η συνεχής εκπαίδευση μέσω upskilling και reskilling σε τεχνικές και ανθρώπινες δεξιότητες είναι κρίσιμη, ενώ η καλλιέργεια κουλτούρας μάθησης, με ηγεσία που δίνει το παράδειγμα, αποτελεί θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη επιτυχία.

Η Κωνσταντίνα Βαρδάκα, Talent Development Director, της LHH δήλωσε σχετικά «Δύο στους τρεις ηγέτες, το 2024, επέλεξαν να καλύψουν το κενό στις AI δεξιότητες μέσω προσλήψεων και όχι μέσω εσωτερικής εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση ενέχει κινδύνους: δημιουργεί χάσμα δεξιοτήτων και αυξάνει το κόστος. Οι εταιρείες που επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προστατεύουν την ανταγωνιστικότητά τους και ενισχύουν την ανθεκτικότητα. Η δημιουργία future-ready εργαζομένων δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει την ανθεκτικότητα, καθώς οι οργανισμοί που επενδύουν σήμερα στις δεξιότητες του αύριο θα είναι οι νικητές της νέας εποχής εργασίας.»